Remus Iosub a câștigat finala sezonului 13 iUmor și premiul de 20.000 de Euro

Materialul cu glume pregătit pentru finala iUmor a fost cu mult mai bun decât cel din audiții. Deși a preferat să vină tot cu personajul de “bombardier”, aşa cum chiar el s-a caracterizat, atitudinea şi subiectele abordate au făcut deliciul tuturor celor care au fost în platoul de filmare, inclusiv celor patru jurați, care i-au oferit câte un like. „Urmează să vă dărâm tot ceea ce ați îmvățat voi până acum! (…). Noi nu suntem de pe această planetă, tati! Noi am fost exilați aici de părinții noștri extratereștri (…). Apropo, reptilienii cu extratereștrii nu prea se suportă… E competitivitate mare! Auzi, de cine ne este nouă cel mai frică?! Păi, ce frică să mai avem, când noi am distrus orice obstacol ce ne-a stat în cale! De exemplu: bun simț, educație, valori morale“, a spus Remus Iosub în timpul momentului său de stand-up.

Glumele sale au dat dovadă de autenticitate, îndrăzneală și, nu în ultimul rând, au arătat ce înseamnă, de fapt, divertisment ridicat la rang de artă. Delia a fost cea care a luat cuvântul și i-a mărturisit sincer: „Viața mea, viața mea! Ești foarte bun, viața mea! Nu mă așteptam să fii atât de bun! Ai fost lecție“, iar Mihai Petre a adăugat: „Construcția a fost foarte bună, ai livrat-o foarte bine și mie îmi place atenția la detalii“.

În timp ce Cheloo a ales să fie scurt și la obiect în timpul jurizării, Costel a explicat cu amănunte cum s-a simțit în timp ce i-a urmărit numărul: „Mi-ai dat o imagine de Moromete de ghetou! Deci, un Moromete actual, dar, vorbim acum din fața blocului. Personajul ți l-ai ținut foarte mișto! Și mi-a plăcut foarte mult ce subiecte ai ales și l-ai dus până la capăt cu încredere și cu tupeu. Ca bombardier, trebuie să ai maximum de tupeu și l-ai avut. Felicitări!“.

Cu patru „Thumbs up“, Remus Iosub a intrat la votul publicului, așa cum s-a întâmplat și cu Bia TRS, Dragoș Mitran, Ivan Liulenov și Vladislav Sliusarenco. La final, când Șerban Copoț și Dan Badea au anuțat că votarea prin SMS la 1313 s-a încheiat, Ramore a fost cel care a avea cele mai multe voturi.

„Cea mai mare surpriză, îl ador efectiv! E viața mea, Remus!“, a exclamat Delia în cadrul testimonialului, iar Cheloo a completat: „Momentul lui Remus din finala iUmor, sezonul 13! Subiectul – total enervant pentru mine, dar foarte bine pus la punct omul! E clar că a deschis niște cărți în viața lui, nu este un număr de stand-up creat în 10 ore și neverificat. Omul a stat și a judecat fiecare aspect și a fost funcțional“.

Laila Abdel Hafiz, Flavius Buzilă, Mahmoud Chaher, Dima Cubreacov, Doru Nicuț, Andrei Fabian Stoica, Teddy Ștefănescu și Tudorel Popa sunt ceilalți concurenți care s-au luptat în finala sezonului 13 iUmor pentru celebrul trofeu al emisiunii și premiul de 20.000 de Euro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹