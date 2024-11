Cele mai noi episoade Iubire cu parfum de lavandă, lider de audienţă

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Iubire cu parfum de lavandă, difuzate ȋn intervalul 20.28 – 23.28, au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 5.8 puncte de rating și 19.9% cota de piaţă, urmate de Pro TV cu 5.5 puncte de rating și 18.9% cota de piaţă. Şi pe intersecţia cu producţia Scara B, de la Pro TV (21.32 -22.22), Antena 1, cu difuzarea Iubire cu parfum de lavandă, a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 4.6 puncte de rating şi 15.6% cota de piaţă, clasând Pro TV pe poziţia secundă, cu 4.2 puncte de rating şi 14.2% cota de piaţă. Şi pe intersecţia cu Şef sub acoperire (22.22 – 23.28), serialul original Iubire cu parfum de lavandă a condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani cu 4 puncte de rating şi 17% cota de piaţă, clasând Pro TV pe poziţia secundă, cu 3.9 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. În minutul de aur, 21.48, peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau povestea originală Iubire cu parfum de lavandă.

Telespectatorii au urmărit aseară încercarea lui Adrian (Ciprian Teodorescu) de a-i lua Andei (Michaela Prosan), prin șantaj, lanul de lavandă și casa. „Vreau să-mi vinzi mie câmpul cu lavandă și apoi să-l convingi pe Ștefan să-mi vândă casa, pentru că știu cel mai mare secret al tău pe care daca îl mai află și altcineva în afară de mine, Maria o să-ți aducă pachet la pușcărie”, i-a spus Adrian, hotărât. Disperată, Anda şi-a căutat alinarea la Floarea (Magda Catone), mărturisindu-i cu durere: „Eu am omorât un om. Pe Albert, soțul meu. Când l-am cunoscut era galant, simpatic, mă simțeam o norocoasă […] Apoi, am aflat adevărul. I-am spus ca știu tot si m-a lovit și am căzut la pământ. El a continuat să mă lovească și cât eram acolo întinsa pe jos, [...], am simțit-o pe Maria și am știut că trebuie să fiu puternică pentru ea, să nu mă las învinsă. Și m-am târât, am luat ceva și am lovit cu toata disperarea. Apoi, m-am ridicat, am luat tot ce am găsit, ce am avut la îndemâna și m-am suit în primul tren. Nu m-am uitat o secundă în urma mea”. Tensiunea a atins cote maxime atunci când o descoperire a zguduit liniștea satului: Sever (Juno) și Traian (Cătălin Gheorghe) l-au găsit pe Adrian grav rănit în pădure. Cine s-a răzbunat pe Adrian și cum va reuși Anda să-și protejeze teribilul secret, telespectatorii vor putea afla diseară, de la 20.30, în cadrul celor mai noi episoade Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1.

