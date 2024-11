Chef Janni Alexandridis va prezenta emisiunea „Meniu de vedetă”, de luni până vineri, la Antena Stars

Reţetele prezentate ȋi vor ȋndemna pe telespectatori să ȋși exploreze latura creativă ȋn bucătărie, atât prin intermediul preparatelor tradiţionale, cât și al celor din bucătăria internaţională. De asemenea, emisiunea va propune şi rețete virale, cu preparate faimoase, ideale pentru evenimente speciale sau create special pentru vedete.

„Cumva totul a început după victoria ”Chefi la cuțite”. Am fost invitat la Antena Stars, la Star Matinal, am gătit, ne-am înțeles foarte bine. Am făcut asta un timp, iar după acest timp am zis că e momentul să facem un proiect mai mare, propria mea emisiune. A fost un vis din copilărie. Filmăm în fiecare zi cam 10-12 ore și punem foarte multă pasiune și iubire în acest proiect. E un proiect intens și pentru mine. E o diferență mare între a fi participant și a avea emisiunea ta”, a declarat Chef Janni Alexandridis.

Mai mult, emisiunea nu se limitează la un singur tip de bucătărie şi vine cu reţete simple, gândite special pentru a fi uşor de urmat şi gătit de oricine. “Dacă vorbim despre rețete, e foarte important pentru mine să avem rețete interesante, să avem rețete internaționale, să încercăm ceva nou, să dăm telespectatorilor curajul să mănânce ceva ce nu au mâncat niciodată. Avem grijă la plating, folosim ingrediente de o calitate bună, facem totul cu multă iubire. În general, va fi o selecție de rețete din viața mea, din călătorii, din locurile unde am muncit, din ce am învățat eu din familia mea și din ce am învățat eu, ca chef Janni. Bineînțeles, nu vom vorbi numai despre rețete. O să le arăt telespectatorilor, pas cu pas, cum trebuie să gătească acasă pentru a avea același rezultat ca la un restaurant. Sunt foarte mândru, e visul meu din copilărie, am muncit foarte mult pentru a ajunge în acest punct!”, a mai adăugat Chef Janni Alexandridis.

Emisiunea „Meniu de vedetă”, prezentată de Chef Janni Alexandridis va avea premiera luni, 4 noiembrie, și va putea fi urmărită zilnic, de luni până vineri, de la ora 08: 30, pe Antena Stars.

