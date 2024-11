Chef Lara Norman, creatoarea unor evenimente culinare ingenioase, care a lucrat la The Ritz Londra, vrea să-i impresioneze pe jurați în noul sezon Chefi la cuțite

Emoțiile puternice ale show-ului care începe duminica aceasta la Antena 1 vor veni și din arena audițiilor, unde telespectatorii vor descoperi, alături de jurați, o mulțime de povești impresionante și vor urmări momentele speciale create de cei care pășesc în platoul Chefi la cuțite dornici să-i impresioneze pe jurați. Printre aceștia se numără Chef Lara Norman, care vine să le prezinte celor patru Chefi niște creații culinare unice.

”Sunt onorată să vin la Chefi la cuțite pentru a crea ceva special pentru cei patru jurați. Vreau să pregătesc niște farfurii spectaculoase, memorabile, care pe mine mă trimit cu gândul lacopilărie. Preparatele mele întotdeauna trebuie să transmită o poveste, o trăire, un sentiment”, a declarat Chef Lara Norman, care la 26 de ani are deja un CV impresionant în domeniul gastronomic. Lara și-a descoperit pasiunea de a găti încă de la 14 ani și, ajutată de una dintre profesoarele ei, care i-a remarcat potențialul de a deveni un bucătar bun, a început să lucreze chiar de-atunci în diferite restaurante și brutării. ”Primul restaurant cu stele Michelin în care am lucrat a fost cel din hotelul The Ritz, din Londra. Acela a fost momentul în care mi s-au deschis ușile cu adevărat spre evoluția mea profesională”, a povestit ea. Ce le-a gătit Chef Lara juraților și care a fost reacția lor telespectatorii vor descoperi în noul sezon Chefi la cuțite, care va avea marea premieră la Antena 1 duminica aceasta, de la ora 20:00. Show-ul culinar va fi difuzat în fiecare duminică de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

