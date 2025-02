Chef Orlando Zaharia a petrecut o săptămână în Maroc, alături de soție: „Mădălina a organizat această vacanță activă, care a fost și un periplu culinar bine condimentat”

”Anul acesta, așa cum a remarcat Mădălina, este pentru prima dată când vom avea trei vacanțe. Nu s-a mai întâmplat asta până acum, iar Mădă a dus ceva muncă de convingere cu mine. Aveam nevoie de un astfel de plan, dar recunosc că mă desprind greu din programul meu aglomerat. Prima plecare pe anul acesta a fost în Maroc, alături de niște prieteni – iar într-o săptămână am bifat destul de multe atracții din Marrakech și Casablanca. Ne-am plimbat cu ATV-urile prin Deșertul Agafay, am vizitat cascada Ouzoud, Grădinile Majorelle, Muzeul Yves Saint Laurent și muzeul berber... Dar mai ales am făcut din această vacanță și un periplu culinar, plin de aromele și condimentele puternice ale Marocului. Am căutat mai ales locurile unde mănâncă în general localnicii, pentru că am vrut să ne bucurăm, într-adevăr, de gusturile autentice ale bucătăriei tradiționale marocane”, a declarat Chef Orlando Zaharia. Juratul revine la Antena 1, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, din 10 martie, data premierei sezonului 15 Chefi la cuțite, care va fi difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30.

