Chef Richard a câștigat ieri, la Chefi la cuțite, a treia amuletă din acest sezon. Influencerul maltez Luke Magro, cunoscut pentru rețetele de paste, gătește diseară în audiții

Surpriză memorabilă ieri seară pentru Chef Richard Abou Zaki: mama lui, Elena Bujor a venit la audițiile Chefi la cuțite cu un preparat pe care i-l gătea în copilărie. Convins că mama lui se află la Piatra Neamț, juratul a fost copleșit de emoții când a descoperit cine se afla în spatele preparatului cu un gust atât de familiar. ”Eu îmi doresc ca toți părinții să fie așa mândri de copiii lor cum sunt eu de Richard. El mi-a împlinit viața”, a declarat Elena. ”Dacă sunt azi aici este pentru că mama mea a fost mereu alături de mine și m-a susținut să ajung unde mi-am dorit. Am o legătură atât de specială cu ea, aș face orice pentru ea. Mulțumesc, mama! Datorită ție am ajuns unde sunt azi. Ești spectaculoasă! Mi-ai făcut o surpriză extraordinară”, a spus Chef Richard. Alături de Elena Bujor s-au aflat și verișoara lui Chef Richard, Gabriela Cerchez, împreună cu fiicele sale. ”Ce emoții puternice! Când m-am dus la Londra să fac stagiul la restaurantul de 3 stele Michelin unde am și rămas să lucrez, Gabriela e cea care m-a ajutat.

Mi-a deschis casa ei. Eu n-aș fi avut atunci bani ca să plătesc un loc unde să stau. Am locuit cu ea și familia ei. Gabriela mă aștepta atunci în fiecare seară când veneam de la muncă și-mi făcea de mâncare”, și-a amintit Chef Richard.

Tot aseară, juratul a câștigat și cea de-a treia sa amuletă din acest sezon, după o degustare făcută de Roxana Blenche. Confruntările juraților continuă cu o întrecere pentru una dintre cele mai puternice amulete: cea care poate salva un concurent de la eliminare. De partea cealaltă, în arena audițiilor, influencerul maltez Luke Magro vine să testeze în fața juraților una dintre rețetele apreciate pe conturile sale de social media. ”Cariera mea în modeling a început la sala de sport. După ce am făcut mai multe postări, fotografii m-au contactat pentru a colabora cu mine. Am fost căutat apoi și de branduri pentru campanii, dar nu aveam mulți urmăritori atunci. Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc, așa că am început să fac câteva rețete, să montez filmele și să le postez pe paginile mele de pe rețelele de socializare. Iar filmulețele cu rețete au mers mult mai bine decât cele cu moda, pentru că aveam multe urmăritoare și femeilor le place mult să gătească”, a povestit Luke despre drumul său spre succes în social media, unde acum are o comunitate de sute de mii de urmăritori. Cât de bine știe într-adevăr să gătească și ce verdict va primi telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY această seară, de la ora 20:30.

