Chef Richard Abou Zaki, confesiuni emoționante la premiera Chefi la cuțite. Diseară, tânărul care a lucrat pentru Chef Alain Ducasse vrea să-i cucerească pe jurați

Extrem de emoționat, Chef Richard a vorbit pentru prima dată deschis despre relația dureroasă cu tatăl său, care a lipsit din viața lui, și despre dorința de a-și cunoaște frații din cealaltă familie pe care tatăl și-a întemeiat-o după despărțirea de mama lui. ”Tatăl meu a părăsit-o pe mama când eu aveam 1 an și a plecat în America. Eu pe tata l-am văzut doar de vreo patru ori în viața mea… Am învățat să trăiesc fără el. Și-a refăcut viața, are altă familie, are copii. Mi-a spus că frații și surorile mele nu știu că exist, pentru că nu a găsit niciodată curajul să le spună acest lucru, crezând că e prea repede. Și de la acest ”prea repede” au trecut 19 ani. Iar ei încă nu știu de mine. Să nu găsești la 50 de ani curajul să spui că mai ai un copil este greu de înțeles pentru mine. Vreau să-mi cunosc frații și surorile – e singurul lucru pe care nu reșesc

să-l duc la îndeplinire. Eu, tot ce mi-am propus în viață, am realizat. Dar acest lucru mă depășește. Acum am și eu un copil, o fetiță minunată. Și pot spune cu mâna pe inimă că n-aș putea niciodată să plec din viața Carlottei”, a mărturisit Chef Richard.

Seara premierei a adus multe emoții, dar și momente speciale, precum cel creat de Chef Lara Norman, care a lucrat la The Ritz Londra. Arena audițiilor a fost invadată de bucuria copilăriei grație creațiilor culinare unice prezentate de Lara. Competiția continuă în forță în această seară, de la 20:30. Printre cei care vor participa la preselecții se numără Andrei Doru, tânărul care a gătit pentru celebrități la turneul Wimbledon și a lucrat pentru legendarul Chef Alain Ducasse. ”Am lucrat cinci ani în Anglia, unde am trecut de la pub-uri la hoteluri de cinci stele și apoi la turneul de tenis Wimbledon, unde am gătit pentru celebritățile care veneau acolo”, a povestit Andrei Doru. ”Ulterior, am fost bucătar la The Dorchester, care are trei stele Michelin, unde l-am întâlnit pe Chef Alain Ducasse. Să-l cunosc pe Alain Ducasse și să lucrez pentru el a fost o oportunitate extraordinară. Nu pot descrie în cuvinte această experiență – de la entuziasmul fantastic la truda din bucătărie, unde se muncește 16 ore pe zi”, a spus Andrei, care a intrat în competiția Chefi la cuțite dornic să-i cucerească pe jurați. ”Nu cred că Chefii au mai gustat un preparat precum cel creat de mine”, a declarat el.

Tot în această seară, jurații primesc o vizită de neuitat. Chefii au reacționat imediat, uluiți și entuziasmați: ”A venit Ed Sheeran!”. Oare a gătit pentru ei la fel de bine precum cântă? Chefii vor fi luați prin surprindere… Întregul episod și celelalte surprize vor fi dezvăluite în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenPLAY diseară, de la 20:30.

