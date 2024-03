Chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite, povestește despre începuturile carierei sale: „Opt luni am plâns în fiecare seară și am slăbit zece kilograme”

Îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil, Chef Richard Abou Zaki a început să gătească de la vârsta de 8 ani, atunci când mama lui, care lucra într-o fabrică, ajungea târziu acasă. ”Primul lucru pe care l-am făcut cred că a fost o ceafă de porc cu cartofi prăjiți. Așa a început bucătăria pentru mine, ca un joc. Dar mereu i-am spus mamei că vreau să fac din asta o carieră, iar ea m-a susținut întotdeauna”, își amintește Chef Richard despre anii copilăriei după plecarea în Italia. ”De cealaltă parte, era tatăl meu, care locuia în America și pe care l-am văzut de puține ori în viața mea. El, fiind bancher, ar fi vrut să-i calc pe urme. Mi-a spus că nu trebuie să ajung să servesc pe la mese, că asta e o meserie care se face în weekend pentru a-mi plăti studiile”, povestește Chef Richard, care și-a urmat, însă, visul, înscriindu-se la un colegiu de bucătari. Iar visul a început cu adevărat să prindă contur odată cu ocazia de a face un internship de două luni la Londra, la prestigiosul restaurant Le Gavroche, unde a și rămas ulterior să lucreze.

”Așa a început povestea mea la Londra, la 3 stele Michelin, în echipa lui Michel Roux, unul dintre cei mai mari Chefi din lume. Era o bucătărie imensă, cu peste 30 de bucătari, iar eu eram ultimul din ultimii. A fost cea mai grea perioadă din viața mea. Opt luni am plâns în fiecare seară și am slăbit zece kilograme, pentru că nu mai puteam să mănânc”, mărturisește Chef Abou Zaki, amintindu-și de atmosfera tensionată și presiunea atât de mare cu care s-a confruntat la început de drum.

Unul dintre episoadele care l-au marcat la Le Gavroche a fost și cel care l-a propulsat în carieră, după greșeala unui bucătar pe care l-a rugat să pună la sous-vide niște organe de vită, dar a uitat. ”Dimineața, când m-am întors la restaurant, Chef-ul a început să strige la mine, furios: «Ale cui sunt organele astea de vită? Astea costă 60 de lire kilogramul. Ori le mănânci, ori pleci de-aici!». Erau stricate, nu puteau fi date nimănui. Am găsit atunci cel mai mare curaj din viața mea. Asta e scena care mi-a schimbat viața. Am pus sare și piper, le-am tras cu unt la tigaie și le-am mâncat. Toată noaptea mi-a fost rău! Dar de-atunci, viața mea la Le Gavroche s-a schimbat. În scurt timp, am devenit unul dintre cei mai tineri Chefi de partie din istoria restaurantului. Eu și Gordon Ramsey am fost cei mai tineri Chefi de partie, la numai 19 ani”, povestește Chef Abou Zaki.

După un an și jumătate, s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Massimo Bottura, la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin, clasat de două ori pe locul 1 în topul celor mai bune 50 de restaurante din lume. După mai bine de trei ani petrecuți aici și-a deschis propriul restaurant, Retroscena, care a primit o stea Michelin la numai opt luni de la lansare, în prezent Chef Richard deținând patru restaurante în Italia. .

Alături de el, pe 18 martie, de la 20:30, la Antena 1, vor inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite jurații Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor întrece în arena încinsă a amuletelor.

