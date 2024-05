Chef Richard Abou Zaki și tunicile roz au câștigat battle-ul de ieri la Chefi la cuțite. Cătălin Țociu și Iulia Creangă au părăsit concursul după proba individuală

Ediția de ieri seară Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiență pe intervalul orar al emisiunii Survivor All Stars, obținând pe segmentul de public comercial 5.8 puncte de rating și 19.5% cotă de piață, în timp ce postul concurent ProTv a înregistrat 5.1 puncte de rating și 17.1% cotă de piață.

Penultimul battle a avut niște invitați la degustare extrem de selectivi: copiii care concurează cu adulții în emisiunea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? au venit alături de prezentatorul show-ului, Andrei Aradits, pentru a juriza preparatele celor trei echipe. Victoria i-a revenit lui Chef Abou Zaki și echipei roz, tabăra verde și cea galbenă intrând astfel la proba eliminatorie. La finalul serii, doi concurenți au părăsit competiția: Cătălin Țociu, din echipa lui Chef Orlando Zaharia, și Iulia Creangă, din echipa lui Chef Alexandru Sautner, și-au încheiat parcursul la Chefi la cuțite. ”Mă încearcă multe emoții. M-am atașat de echipă și chiar și de stresul competiției, dar plec foarte împăcat. Am trecut prin nouă battle-uri crunte și asta nu e puțin lucru”, a declarat Cătălin. ”Am trecut prin atâtea provocări aici și am realizat atâtea lucruri minunate, încât nu pot decât să mă bucur de întreaga experiență trăită la Chefi la cuțite”, a spus Iulia. ”Sunt trist, trebuie să recunosc. Nu știu cum mă voi descurca cu trei oameni. Richard are șase oameni, deci nu va fi deloc ușor. Și nu știu ce se va întâmpla dacă intrăm iar la duel, eu și Orlando”, a declarat îngrijorat Chef Sautner. ”Urmează ultimul battle și eu am doar trei oameni. Avem în față o provocare extrem de grea”, a punctat Chef Orlando Zaharia. Săptămâna viitoare telespectatorii vor putea urmări ultimele ediții ale sezonului 13 Chefi la cuțite: tensiunea ultimului battle și emoțiile copleșitoare ale semifinalei și finalei urmează luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la 20:30.

