Chef Sorin Bontea și-a petrecut vara pe barcă

Chefi la cuțite e gata să dea startul unui nou sezon, în această toamnă la Antena 1. Filmările au avut loc la începutul verii, așa că a rămas și ceva loc de vacanță. Pentru că, la fel ca în cazul tuturor, planurile de concediu i-au fost date peste cap, chef Sorin Bontea a ales ca vara asta să se bucure din plin de marea lui pasiune, pescuitul. A fost o vară atipică, dar am încercat să profit cât mai mult de ea. Am petrecut mult timp în bucătărie, veți vedea în curând și rezultatele, și pe barcă, la pește. A fost primul an în care am participat la Campionatul Național al Ligii Române de Spinning și am plecat de câteva ori în Deltă. Norocul meu este că am o pasiune care presupune oarecum izolare, se desfășoară în aer liber, așa că am putut să mă bucur de ea, a povestit chef Sorin Bontea.

Sezonul 8 Chefi la cuțite începe în această toamnă la Antena 1. Concurenți care mai de care, povești savuroase, farfurii spectaculoase și o competiție acerbă vor fi servite în scurt timp telespectatorilor.