Chefi la cuțite, din nou lider de piață. Chef Scărlătescu a câștigat bomba din seif. Chefii continuă audițiile la foc continuu

În această seară, jurații nu mai pășesc în arena amuletei – pentru că jurizările pline de farfurii surprinzătoare și povești interesante se desfășoară la foc continuu.

Difuzată aseară în intervalul 20:30 – 23:48, cea de-a 12 ediţie a sezonului 12 Chefi la cuțite a fost lider de piață pe toate targeturile. Astfel, pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, Chefi la cuțite a înregistrat pe întregul interval orar 7.5 puncte de rating și 27% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund a obținut 5.5 puncte de rating cu 19.9% cotă de piață.

Totodată, show-ul culinar a fost prima opţiune de vizionare şi pe intersecţia cu premiera sezonului Imperiul Leilor, interval în care Antena 1 a condus clasamentul audienţelor cu 7.2 puncte de rating şi 27.9% cotă de piaţă, urmată de celălalt post cu 4.3 puncte de rating şi 16.5% cotă de piaţă.

Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 7.5 puncte de rating și 21.8% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2 a obținut 5 puncte de rating și 14.4% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului naţional. În minutul de aur 21:14, emisiunea Chefi la cuțite a fost urmărită de aproape 1.5 milioane de telespectatori.

Ieri seară, Cătălin Scărlătescu a înregistrat o victorie savuroasă la cea din urmă luptă din ringul amuletei. Tema probei a fost ciocolata – iar jurizarea a fost făcută de fotomodelul internațional Alice Peneacă, cea care a dat verdictul serii. Desertul cu ciocolată pe care l-a creat i-a adus lui Chef Scărlătescu bomba cu mai multe amulete aflată în seif. Astfel, după runda luptelor pentru amuletă, fiecare dintre Chefi deține câte o bombă.

Chefii continuă audițiile la foc continuu în această seară

În această seară, Chefii continuă audițiile la foc continuu – pentru că în curând, preselecțiile se vor încheia, iar competiția va intra în etapa bootcampului. Concurenți de cele mai variate vârste se luptă pentru a primi mult râvnitele cuțite, unii dintre ei la început de drum, alții cu o îndelungată carieră în spate.

La doar 17 ani, Valentin Gherguț din Ciolpani intră în arena preselecțiilor cu mari speranțe, dar și cu o poveste surprinzătoare pentru vârsta pe care o are.

„Pasiunea mea pentru bucătărie a apărut de când aveam doar câțiva ani, pentru că eram mâncăciosul familiei. Mereu am spus că vreau să devin bucătar. Îmi doresc să realizez ceva de care părinții mei să fie foarte mândri, pentru că ei au muncit foarte mult pentru mine. Am început să lucrez în bucătărie de la 14 ani și jumătate, iar visul meu este să ajung să am propriul restaurant, să devin faimos pentru mâncarea mea și să fac țara mea recunoscută pentru asta.”, a spus Valentin, dezvăluindu-le Chefilor sacrificiile pe care le face pentru meseria pe care o iubește.

„Zilnic, mă trezesc la cinci dimineața pentru a pleca spre liceul la care învăț în București. La ora 14 plec de la liceu spre muncă și termin programul în jur de 21:30, iar dacă am teme, le fac seara, când ajung acasă.”. Dacă farfuria lui se va ridica la nivelul ambițiilor și voinței sale telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar din această seară.

Tot diseară, Chefii se vor întâlni și cu un senior în ringul preselecțiilor:

„Acum 13 ani am fost onorat să gătesc pentru familia regală a României.”, a povestit Daniel Van Der Veken, concurentul belgian în vârstă de 70 de ani, care are o carieră de 55 de ani ca Chef și care a lucrat cu Paul Bocuse, cunoscut ca „tatăl artei culinare din Franța”.

În seara aceasta, Daniel Van Der Veken le va prezenta juraților un preparat creat de el. Întreaga poveste a concurentului și reacția celor trei Chefi în fața farfuriei pregătite de el urmează în ediția Chefi la cuțite difuzată la Antena 1 și în AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 19 septembrie 2023