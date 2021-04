Chefi la cuțite, lider de piață cu peste 1,7 milioane de telespectatori. Diseară, chefii se luptă pentru ultima amuletă din acest sezon

Luni seară, chefii au trecut printr-o nouă rundă tensionată de gătit, în lupta pentru amuletă. Pe lângă oboseala fizică și psihică, în plus față de alte dăți a cântărit și prezența juratului, Silviu Nedelea, fost semifinalist Chefi la cuțite și cuțit de aur ales de chef Florin Dumitrescu în sezonul cu numărul 6. Deși tachinările dintre chefi îl declarau pe chef Florin câștigător luni seară, Silviu Nedelea a apreciat obiectiv toate farfuriile ce au avut ca temă main-course pentru masa de Paște și i-a acordat votul de încredere lui chef Cătălin: ”Mi-a luat o piatră de pe inimă. Mă bucur că nu am câștigat. Doar eu știu ce haos putea să declanșeze acest moment”, a mărturisit chef Florin. Așa se face că chef Cătălin Scărlătescu și-a adăugat un nou avantaj în colecția sa din sezonul 9, ce îi va permite să aibă 15 minute în plus la gătit, în care poate lucra și gusta din preparate alături de viitoarea sa echipă.

Aseară, cel mai iubit show culinar s-a impus ca lider detașat de audiență pe publicul comercial, în intervalul 20.22-23.42 în care a fost difuzat. Ultimele jurizări ce preced bootcamp-ul au adunat în fața micilor ecrane peste 1.700.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență de la 22.11. Așa se face că pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul audiențelor cu o medie de 8.5 puncte de rating și 25,6 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 6,5 puncte de rating și 19,5 % cota de piață.

Diseară, de la 20:30 pe Antena 1, Gina Pistol pune la bătaie ultima amuletă a acestui sezon: ”Am crezut că nu se mai termină aceste probe! A mai intrat o singură dată fără amuletă la ea și nu a fost bine. Nici măcar nu știm pentru ce ne luptăm. Clar este un avantaj de o să ne stea mintea în loc”, spun chefii tensionați. În acest moment, clasamentul îi surâde lui chef Florin Dumitrescu, ce se află pe primul loc cu 10 avantaje câștigate, urmat de chef Cătălin Scărlătescu ce are doar 9 cartoline norocoase și chef Sorin Bontea care a adjudecat 7. Ultima probă este decisivă, căci poate schimba ierarhia și poate oferi un avans considerabil juratului ce va intra în battle-uri cu cele mai multe avantaje. Ce vor găti jurații, cine va juriza, dar și care dintre cei trei maeștri la cuțite va câștiga în seara aceasta, telespectatorii pot vedea de la 20:30.

Tot în această seară, chefii împart ultimele cuțite ale sezonului 9. Și pentru că ultima seară de jurizări pe nevăzute trebuie să continue într-o notă de spectacol, Cocuța și Bogdan, coregrafi și dansatori cunoscuți, vin să le facă o surpriză memorabilă juraților Chefi la cuțite: ”Am făcut repetiții. O zi întregă am gătit doar rețetele astea!”. După săptămâni la rând în care chefii Florin, Sorin și Cătălin au repetat șlagărul sezonului ”Un gogoș, cupcake, Titu!”, jurații vor găsi în sfârșit sub cloșuri preparatele dorite: gogoși și cupcakes. Dar momentul pregătit de Cocuța și Boantă nu se termină aici, căci apariția lor din platou îi va ridica pe chefi de la masa jurizării la propriu. Despre ce este vorba, cei din fața micilor ecrane pot vedea diseară, de la 20:30.

Ultimele degustări la cuțite se trăiesc la fel de intens ca cele de început, iar pe ultima sută de metri concurenții din bucătăria Chefi la cuțite își vor aduna toate forțele pentru a primi un vot de încredere către etapa următoare. Finalul jurizărilor sezonului 9 vine cu cea mai așteptată întrebare din partea chefilor: ”Măciucă, care este ultimul preparat de pe bandă anul asta?!”. De ce surpriză vor avea aceștia parte când vor ridica cloșurile, rămâne de văzut în această seară, de la 20:30, pe Antena 1, în ultima ediție de jurizări pe nevăzute din sezonul 9 Chefi la cuțite.