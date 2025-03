Marcel Ciolacu, despre cele peste 20 milioane de Euro cheltuite de Iohannis pe avioane private: "Cei care l-au susţinut, i-au dat în cap la final"

Potrivit premierului, acest context politic a contribuit semnificativ la modificarea echilibrului de forțe pe scena politică românească.

“Administraţia Prezidenţială este o instituţie independentă. Ei îşi fac bugetul, hotărăsc. Normal că există controlul Curţii de Conturi. Îmi aduc aminte ce scandal a fost cu călătoriile mele, până la urmă au apărut şi facturile. Era o telenovelă care nu se mai termina. Am plătit din banii mei. Şi am plătit şi politic. Am zburat cu cineva care în acel moment nu avea nicio problemă. Am mers doar la clasa Economic în deplasările ca prim-ministru. Nu eu l-am susţinut pe domnul Klaus Iohannis. Culmea e că cei care l-au susţinut, acum, la sfârşit, tot ei i-au dat în cap. Şi tot ei vor să facă iarăşi regulile. Nu aşa funcţionează democraţia", a declarat Marcel Ciolacu.

Tot în cadrul Observator, Marcel Ciolacu a comparat parcursul politic actual al lui Victor Ponta cu cel al lui Mircea Geoană în alegerile din 2024, sugerând că fostul premier ar putea avea o soartă similară, pe fondul tendinței alegătorilor de a opta pentru „votul util” pe final de campanie.

"(...) Din punctul meu de vedere, chiar dacă în acest moment îl avantajează pe domnul Nicușor Dan, veți vedea că românii, întotdeauna când se apropie alegerile, vor înclina către votul util. Același lucru s-a întâmplat și cu Mircea Geoană. Știți cât de mult s-a vorbit despre Mircea Geoană la începutul campaniei și, încet-încet, s-a intrat în logica votului util. Și același lucru se va întâmpla și cu Victor Ponta. E evident, s-a mai întâmplat și cu Pro România. În sondaje aveau 7% și, până la urmă, nu au făcut scorul de a intra în Parlament. E aceeași direcție, pentru că, cumva, se va polariza această luptă", a declarat Marcel Ciolacu.

În contextul pregătirilor pentru alegerile care urmează, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat decizia lui Victor Ponta de a se poziționa în afara liniei partidului, fără consultare prealabilă, subliniind că își asumă consecințele politice ale readucerii acestuia în prim-plan.

"Eu mi-am dorit, când am fost ales de colegii mei președintele Partidului Social Democrat, să aduc înapoi toți oamenii care au fost îndepărtați, ori prin excludere, ori "împinși pe scări". Au venit Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu, inclusiv Victor Ponta (...). Eu nu regret că l-am invitat să revină în partid. Faptul că prietenul și colegul meu – fostul coleg al meu – Victor Ponta a rămas un lup singuratic, nu un om de echipă, a dovedit din nou. Asta este Victor Ponta. Prin atitudinea sa face rău PSD-ului, îmi face rău și mie. ‚’’

Edițiile speciale se văd în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate declarațiile pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator.

