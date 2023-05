Codruţa Filip şi Valentin Sanfira, apariţie de senzaţie în rolul lui Lady Gaga la Te cunosc de undeva! „Nu am ştiut ce am cântat! Simt o durere până în creier!”

Unghii false lungi, perucă, mască, costum de latex şi tocuri foarte înalte, toate aceste „ingrediente” au contribuit din plin la chinurile prin care a trecut Valentin în ziua transformării. „Nu am ştiut ce am cântat! Am nişte dureri îngrozitoare de la încălţările astea! Cum puteţi purta aşa ceva, dragile mele? Sunteţi nişte eroine! Simt o durere până în creier!”, a dezvăluit Valentin imediat după prestaţia sa pe scenă, iar colegii, mai ales bărbaţii de la canapea, i-au dat dreptate imediat. „Îl rugam pe Dumnezeu să se termine mai repede, pentru binele lui! De aici s-a văzut foarte bine cât de tare s-a chinuit!”, a completat şi WRS.

Juraţii s-au declarat de-a dreptul încântaţi de prestaţia celor doi: „Mi-aţi plăcut amândoi! Din prima secundă aţi avut atitudine, v-aţi asumat şi nu v-a fost frică! Am uitat să mai respir privindu-vă!”, le-a mărturisit jurata Ozana Barabancea, în vreme ce Andreea Bălan a completat: „Este unul dintre cele mai bune momente ale voastre!”.

Prestaţia lor, dar şi momentele celorlalţi concurenţi vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

