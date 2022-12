Concurenţii Te cunosc de undeva!, cu ochii în lacrimi în semifinală: „Nicolai a inventat un nou tip de cântat, din suflet!”

S-a întâmplat şi după transformarea lui Feli şi a lui Nicolai Tand, cărora ruleta le-a adus în semifinală o super transformare în Robbie Williams si Nicole Kidman cu Somethin' Stupid. La finalul reprezentaţiei, prezentatorii, juraţii şi concurenţii i-au aplaudat la scenă deschisă, cu ochii în lacrimi. „Nicolai e dovada vie a faptului că, deşi nu ai toate datele de sus pentru aşa ceva, prin muncă, tot faci, tot transmiţi, tot bucuri lumea!”, a mărturisit Aurelian Temişan, în vreme ce Emma de la ZU a completat, cu ochii în lacrimi, aşa cum a stat pe toată durata momentului: „Mi se pare că Nicolai a inventat un nou tip de cântat – din suflet!”.

Atenţia s-a îndreptat apoi către partenera sa, care i-a fost alături încă de la început. „Mai avem ceva de aplaudat, pe Feli, un artist extraordinar, un om cu o răbdare şi o bunătate şi un spirit de echipă rar întâlnită!”, a spus şi Cuza. La rândul ei, Feli le-a dezvăluit: „Pentru mine, faptul că parte din ce are Nicolai nou acum, din muzică, este şi datorită prieteniei şi muncii noastre, e ceva ce nu bate nimic, nicio faimă, niciun ban, nimic! Faptul că azi am cântat cu el, pe note, şi el, în toată emoţia care e evident că îl copleşeşte pe scenă, a fost atât de sigur pe el, e cea mai mare bucurie şi împlinire. Nu pot să descriu în cuvinte cât respect şi câtă apreciere am eu pentru omul ăsta!”. Aurelian Temişan a completat şi el: „Nu cred că putea să aibă o parteneră mai bună!”.

Tot mâine seară, telespectatorii vor putea afla şi cine sunt cele 3 cupluri care li se vor alătura lui Jo şi Liviu Teodorescu în marea finală Te cunosc de undeva! din 17 decembrie.