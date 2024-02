Connect-R şi SHIFT, nostalgici în prima gală Te cunosc de undeva!: „Melodia aia îmi declanşează emoţii ca atunci când am urcat prima oară pe scenă!”

8 echipe de artişti senzaţionali s-au aliniat la start şi vor fi trecuţi de ruletă prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20, ce va avea premiera sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1. Printre aceştia se numără şi echipa formată din Connect-R şi SHIFT, pe care ruleta i-a provocat din plin, încă din prima gală.

Deşi amândoi au mai participat la Te cunosc de undeva!, artiştii mărturisesc la unison că emoţiile sunt la fel de mari înainte de fiecare transformare: „Când aud jingle-ul dinainte de moment, îl simt direct în stomac. Suntem de atâţia ani pe scenă, însă acea melodie, pe care o auzim în lift, îmi declanşează emoţii de parcă aş fi prima oară pe scenă!”, a dezvăluit Connect R. Mai mult, prima transformare i-a lăsat fără cuvinte: „Nu are cum să ne dea din prima travesti, să ne ia atât de dur!”, a reacţionat Connect-R, în vreme ce SHIFT a completat: „Tot timpul ne surprinde ruleta!” Cei doi se vor transforma şi vor interpreta mâine seară celebra melodie a celor de la Sister Act - I Will Follow Him. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20.00, în cadrul premierei sezonului 20 Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

8 echipe de artişti au spus spectaculosului show al transformărilor în cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1. Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

