Din 6 decembrie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1,  Nea Mărin spune Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!

Timp de şapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treabă pentru a da o mână de ajutor celor aflați la nevoie, iar începând din 6 decembrie, Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate ţara în lung şi în lat, nu doar în căutarea celor mai frumoase locuri din România, ci şi a obiceiurilor şi a tradiţiilor specifice zonei. „Dacă îmi cerea cineva să fac un clasament al ediţiilor de până acum, aş fi spus că sezonul cu nunţile mi s-a lipit de suflet, însă acum, după Poftiţi prin ţară!, cred că acesta îl depăşeste! Am avut ocazia să cunosc foarte mulţi oameni, din comunităţi diferite, pentru că pornim cu prima ediţie tocmai din Sviniţa, dintr-o comunitate sârbească şi ajungem până în Maramureş. Am bătut ţara de la un capăt la celălalt şi fiecare săptămâna se va încheia cu un lucru extraordinar, cu ceea ce mă reprezintă pe mine – un târg ca pe vremurile când eram eu copil. Vorbim de un târg adevărat, organizat la marginea satului, la care am invitat toţi meşterii populari locali”, a declarat Nea Mărin.

În acest sezon, rolul lui Nea Mărin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În prima ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care Nea Mărin le pofteşte alături de el tocmai în Sviniţa, Mehedinţi sunt Adda şi Cătălin Rizea, Iuliana Luciu şi Marian Capet. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, din 6 decembrie, de la 20:30, pe Antena 1.