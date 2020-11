Echipa Tarom, juraţi în cea de-a patra confruntare Chefi la cuţite

Cea de-a patra confruntare Chefi la cuţite, difuzatã în aceastã searã, de la 20:30, la Antena 1 se anunţã a fi una foarte durã. Se vor face reproşuri, se vor lansa critici usturãtoare, tensiunea va pune stãpânire pe mintea chefilor, iar accidentele nu vor lipsi din bucătărie. Gustul victoriei va transforma, la fel ca şi cel al înfrângerii.

După trei luni de foc, chef Bontea, cu echipa sa, în dungi, conduce detaşat clasamentul, în vreme ce la capătul celălalt al balanţei, echipa lui chef Scărlătescu are nevoie de un impuls pozitiv. “Al patrulea battle astăzi! Am câştigat 3 din 3, dacă o ţinem tot aşa, cred că am putea bate un record!”, a declarat chef Bontea înainte de noua confruntare, însă nu s-a lăsat dus de val “Presiunea rezultatelor apasă însă pe umerii noştri!”. Pentru chef Scărlătescu, lucrurile nu stau la fel: “Vin după o zi dezastruoasă, în care nu am luat nicio farfurie, mi-a şi plecat un om, am moralul foarte jos!”.

Tema celui de-al patrulea battle i-a pus în mare dificultate pe unii dintre concurenţi: “Astăzi o să fie apă şi aer. Din aer vin juraţii, echipa Tarom, iar preparatele trebuie să fie pe bază de scoici. Am început această aventură la Romaero, cu un sezon dedicat călătoriilor de care ne va fi dor în acest an!”, le-a mărturisit Gina celor trei echipe. Chef Dumitrescu i-a catalogat imediat: “Am un respect deosebit pentru Tarom, sunt sigur că avem de-a face cu nişte oameni tipicari, responsabili, dedicaţi pasiunii şi meseriei lor!”.

Demoralizat complet înainte de începerea acestei zile, chef Scărlătescu s-a luminat brusc la aflarea probei: “Doamne, Dumnezeule, e ziua mea, Gina? Ce ar putea să fie complicat pentru mine, eu, stăpânul scoicilor?”, a glumit chef Cătălin. Dacă va reuşi juratul să îşi adjudece o bătălie câştigată, decid juraţii, oameni cu multe ore de zbor sau de veghe în aeroport sau în turnul de control.

Cum se vor descurca concurenţii în fața unor noi provocări și ce bucătari vor ceda în fața presiunii unei competiții ce devine mai grea cu fiecare etapă, telespectatorii Antena 1 vor vedea disearã, de la 20:30, într-o nouă ediție Chefi la cuțite, la Antena 1.