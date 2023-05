Emilia Popescu revine pe micile ecrane în comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 de la Antena 1. Emilia va face cuplu cu actorul Mihai Călin

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti la clasa profesorilor Olga Tudorache şi Florin Zamfirescu, Emilia Popescu a jucat de-a lungul timpului numeroase roluri pe scena teatrului şi a filmului românesc şi a fost decorată cu Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”.

În serialul romance de la Antena 1, adaptare după producţia turcească Room 309, Emilia va juca rolul Violetei, mama lui Victor (Matei Negrescu – protagonist) şi soţia lui Sergiu (Mihai Călin). În urma studiilor de contabilitate, pe când era o tânără fâşneaţă, Violeta a făcut un stagiu de practică la firma arhitectului Iosif Pop şi a rămas însărcinată cu Sergiu. Deşi căsătoriţi şi cu un copil, Sergiu a avut numeroase relaţii extraconjugale, de unde şi gelozia oarbă a Violetei. Scopul ei este să îşi vadă fiul aşezat la casa lui.

„Personajul meu, Violeta, e tipul femeii care vrea să parvină cu orice preț. Prin căsătorie, ajunge în aşa zisa lume bună, a celor cu bani și cu vizibilitate. < Scopul scuză mijloacele > pare a fi deviza ei în viaţă. Deşi cinică, făcând orice pentru a moșteni o avere uriaşă, eu am încercat să o "îndulcesc" un pic, adăugând puțin umor în relația cu soțul ei. Am căutat s-o "umanizez", arătând și iubirea care a fost și a mai rămas pentru bărbatul ei, un cuceritor. Mamă posesivă, la un moment dat poate deveni și comică, atunci când nu-i ies planurile. Sunt extrem de bucuroasă să vin în familia Ruxandrei Ion, producătorul deja legendar al serialelor de succes. Şi sper ca împreună cu partenerii mei, colegi de scenă de atâţia ani, să aducem zâmbetul pe buze şi bucuria pe chipul telespectatorilor fideli ai serialelor noastre.”, a declarat Emilia Popescu.

Alături de Emilia Popescu revine pe micile ecrane şi actorul Mihai Călin. Absolvent al Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti şi distins cu premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol principal, Mihai Călin a jucat numeroase roluri de teatru şi film, dar şi producţii ale micului ecran precum Fructul Oprit, Adela, Regina, O Iubire ca în filme.

În comedia romantică românească Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1, Mihai Călin va putea fi urmărit din această toamnă în rolul lui Sergiu, tatăl lui Victor (Matei Negrescu – protagonist), un bărbat afemeiat şi excentric, foarte glumeţ şi fan al teoriilor conspiraţioniste. Deşi e un bărbat inteligent, Sergiu este deopotrivă răsfăţat şi leneş, afişând nonşalant o comoditate care a dus într-un final la punerea lui pe tuşă în compania tatălui său. Privilegiile oferite de poziţia socială a tatălui său i-au permis însă să se bucure nestingherit de plăcerile vieţii. Pe soţia lui, Violeta (Emilia Popescu), a cunoscut-o în timpul unei stagiuni de practică, însă nici căsătoria cu ea şi nici venirea pe lume a lui Victor nu l-au convins să renunţe la aventurile extraconjugale.

„Sergiu Pop este un bărbat care, la adăpostul averii tatălui, a căutat doar partea relaxată, chiar superficială, a vieții. Se bucură de micile plăceri precum navigaţia cu vaporașe în piscină :) ori călătoriile. Ar fi putut realiza mult mai multe, dar comoditatea “i-a pus bețe in roate”. Se simte bine cu Violeta, o iubește de 30 de ani, chiar dacă în aceeași notă haios-ușurică. Gluma și flirtul sunt a doua lui natură. Sau… prima:)”, a dezvăluit Mihai Călin.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragi-comică în rândul candidaților.

Distribuția serialului este una de excepție și va continua să fie anunţată în perioada următoare. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demul pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru Lasă-mă, îmi place! Camera 609 sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului Lia – Sotia soţului meu, iar ambele vor putea fi urmărite în această toamnă, la Antena 1.

