Începând de luni, ai ceva bun în fiecare zi, la Antena 1, de la ora 18:00, la MediCOOL!

Sentimentele reale, trăirile importante. Știrile care contează. Informațiile care fac diferența. Pe toate le găsești, zi de zi, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Începând de la prima oră a zilei când poți afla cele mai importante titluri și până seara, la ultimul jurnal de Știri, Observator, fiecare program aduce mixul perfect!

Începând de luni, 28 aprilie, de la ora 18:00, dr. Mihail Pautov vine în întâmpinarea celor de acasă cu informații despre sport, mâncare, sănătate. Toate secretele sunt dezvăluite într-un format care nu poate fi ratat, MediCOOL!

”Mă bucur să încheiem săptămâna cu veşti bune - atât pentru mine, cât și pentru toți cei care ne urmăresc cu interes la fiecare ediție. Doar un weekend ne mai desparte de momentul în care vom putea vorbi, zi de zi, despre subiecte cu adevărat importante, explicate simplu, pe înțelesul tuturor. Începând de luni, ne vedem de luni până vineri, de la ora 18:00. În fiecare zi, ai ceva bun. Şi un singur sfat am: uitaţi-vă, că vă face bine!”, declară dr. Pautov înainte de începerea difuzării.

Odată cu această schimbare, telespectatorii mai au parte de vești bune: cel mai îndrăgit reality show matrimonial, Mireasa, va avea o oră în plus de live, Simona Gherghe fiindu-le alături de la 14:00 la 17:00, iar Mihaela Călin îi așteaptă la Observator 17 cu știri puternic ancorate în realitate, care răspund mereu așteptărilor.

Ziua de luni va marca și revenirea Mirelei Vaida la cârma formatului Acces Direct, alături de Adrian Velea, la Antena Stars, de luni până vineri, de la ora 16:00. ”Dragii mei prieteni, În direct cu România, se încheie aici. A fost o perioadă scurtă, în care eu am încercat să dau tot ce ține de mine pentru acest produs, din păcate nu este suficient de multe ori, iar cel care face, care dă măsura tuturor lucrurilor, este publicul telespectator. Eu le mulțumesc celor care au fost alături de mine și mulțumesc echipei pe care am cunoscut-o în urmă cu trei saptămâni, și care este o echipă minunată. Înainte de toate, însă, important este să încerci, nu să te dai bătut, și eșecul face parte din victorie, iar pentru mine n-a fost un eșec, fiecare lucru este o experiență și viața e făcută din încercări și din experiențe. Tocmai de aceea, vă spun că cel mai bine este să fii acolo unde îți e locul și unde te pricepi cel mai bine să faci ce trebuie. Mă întorc la Acces Direct, de luni de la ora 16:00 pe Antena Stars și le mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de mine și când am fost jos, și când am fost sus. Viața e dinamică, televiziunea e dinamică, iar publicul este cel care decide. Vă mulțumesc pentru tot și aştept să continuăm împreună”, a fost mesajul transmis de apreciata prezentatoare.

Nu ratați cele mai iubite programe, doar în universul Antena.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹