Concurenţii Insula Iubirii, faţă în faţă, după 21 de zile, în marea finală difuzată astăzi, de la 20.30, la Antena 1

După ce,pentru Simona şi Claudiu, dar şi pentru Daiana şi Rareş, Insula a adus deja marile răspunsuri, în seara aceasta continuă marile confrunţări cu partenerii. Ce vor răspunde cele trei cupluri la întrebarea deja cunoscută , dar şi cum sunt ei acum, la mai bine de 3 luni de la încheierea experienţei, telespectatorii vor putea afla urmărind marea finală a celui de-al optulea sezon Insula Iubirii, un episod încărcat de emoţii, tensiuni şi răsturnări de situaţie, diseară, de la 20.30, la Antena 1.

Penultimul episod Insula Iubirii, difuzat aseară la Antena 1 s-a impus ca lider de audienţă atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de an, cât şi la nivel urban. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29– 00:20, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat cu difuzarea penultimului episod Insula Iubirii 7.4 puncte de rating şi 27.5% cotă de piaţă, urmată de Pro Tv cu 6.5 puncte de rating şi 24.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, target pe care Antena 1, cu Insula Iubirii, a înregistrat 6 puncte de rating şi 18.5% cota de piaţă, urmată de Pro TV, cu 5.5 puncte de rating şi 17.1% cota de piaţă.

Ieri, Insula i-a oferit Daianei, concurenta refuzată la dream date, o şansă unică, în premieră la Insula Iubirii: o ceremonie a focului finală, venită mai devreme decât pentru ceilalţi. După o confruntare finală cu ispita Flori şi reîntâlnirea cu partenerul ei, Daiana a mărturisit: “A fost frumos aici, am învăţat să apreciez mai mult oamenii din jurul meu, să nu mai fiu exagerat de geloasă, să mă apreciez mai mult pe mine şi am înţeles ce îl deranja în relaţia noastră!”. Rareş, la rândul lui a spus: “Sunt foarte plăcut surprins şi mândru de ea. Eu am învăţat în primul rând să ţin frâu emoţiilor mult mai bine şi că mai am foarte mult de lucru cu mine”. La cea mai aşteptată întrebare a sezonului, cei doi au dezvăluit la unison că vor pleca împreună, pentru ca la interviul de după trei luni să mai spună că s-au mutat deja împreună.

Au petrecut 20 de zile separaţi de partener şi şi-au testat în cele mai neînchipuite moduri relaţia. Au avut curajul să-şi recunoască şi să-şi expună total vulnerabilitatea, mai ales după ce şi-au descoperit partenerii în ipostaze în care nu i-au mai văzut. Şi-au reevaluat propriile aşteptări şi limite, acceptând că pot fi uşor judecaţi şi criticaţi pentru deciziile lor.

Cristina şi Andrei au spus celui mai dur test de fidelitate după 10 ani de căsnicie. Cum le va schimba viaţa ceea ce au aflat unul despre celălalt, dar şi fiecare despre el însuşi? Iustina şi Cornel aveau nunta programată şi inelul de logodnă deja oferit, când au intrat în test în căutarea ultimelor răspunsuri. Pe care insula li le-a dat. Ce decizie vor lua? Maria şi Dani, sunt de cinci ani împreună, dar ceva îi ţinea pe loc. Testul insulei i-a ajutat să găsească direcţia. Vor merge mai departe împreună sau separat? Toate aceste întrebări îşi vor găsi răspunsul în această seară, de la 20.30, la Antena 1, în finala celui de-al optulea sezon Insula Iubirii, un episod încărcat de emoţii, tensiuni şi răsturnări de situaţie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹