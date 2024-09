Juno semnează piesa de generic pentru noul serial original Iubire cu parfum de lavandă de la Antena 1

Pe numele său real Alex Stancu, Juno este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de pe scena muzicală din România. Pasionat de domeniul artistic încă de mic copil, acesta nu este la prima apariţie într-un serial de televiziune. În Iubire cu parfum de lavandă, Juno nu doar că îl interpretează pe Sever (Rocky), un tânăr conflictual, ci semnează și piesa de generic pentru noul serial original de la Antena 1.

,,Faptul că mi s-a propus să fac piesa de generic pentru acest serial m-a introdus într-o stare creativă superbă. În primă fază, m-a onorat, după care a devenit o provocare mare, iar eu iubesc provocările. Iubire cu parfum de lavandă mi s-a părut, din start, un titlu și un subiect super ofertant. Am știut că îmi va permite să scriu ceva profund , mai ales că știam, prin prisma rolului pe care îl joc, și povestea din spatele serialului care deja venea cu profunzime. Interesant a fost când m-am apucat să o produc și am fost lovit de anxietate în studio, eu fiind, oricum, o fire care pune multă presiune atunci când își dorește să facă ceva bine. Am stat 4 ore în studio să fac numeroase variante de text pe linia melodică, ce mi-a venit foarte repede. Revelator a fost când, după atâtea ore de căutat, care mă obosiseră psihic, mi-am luat un moment în capul meu și m-am imaginat privind câmpul de lavandă, iar în secunda aia parcă mi-am imaginat cum îmi șoptește să mă calmez și să dau frâu liber vieții să curgă. Iar apoi, în câteva minute, am avut piesa. Vine dintr-o trăire foarte personală şi de asta o simt până la cer. Abia aștept să o cânt în concerte”, a declarat artistul care îl va interpreta pe Sever, un tânăr căruia nu îi place să muncească și care le provoacă multe probleme celor din jur.

Filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor continua să fie dezvăluite în perioada următoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹