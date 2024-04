Juratul Chefi la cuțite, Richard Abou Zaki, desemnat cel mai bun Chef din Italia la gala de la Milano dedicată excelenței în gastronomie

„Sunt foarte fericit, mândru și recunoscător pentru acest premiu care vine după patru ani în care eu și Pierpaolo am investit energie și creativitate în ceea ce am reușit să construim la Retroscena. M-am implicat cu totul în acest proiect, dar nu-mi vine să cred că am trăit acest moment incredibil la doar patru ani de la deschiderea restaurantului și că distincția a venit în cadrul unui eveniment atât de important cum este Identità Golose. Sunt extraordinar de emoționat și le mulțumesc tuturor celor din echipa noastră, care muncesc alături de noi cu pasiune pentru a păstra cel mai înalt nivel în acest domeniu”, a declarat juratul Chefi la cuțite, Chef Abou Zaki. Din juriul evenimentului de la Milano au făcut parte critici culinari foarte cunoscuți și proprietari de restaurante cu trei stele Michelin. Gala a culminat cu o cină exclusivistă, desfășurată la Centrul Internațional Identità Golose, pentru care marii câștigători și-au arătat încă o dată măiestria cu preparate spectaculoase. Premiul obținut ieri se adaugă impresionantului palmares al lui Chef Richard, care a primit o stea Michelin pentru restaurantul Restroscena la numai opt luni de la inaugurare și a fost distins cu premiul ”Inovația anului” în urmă cu două luni, în cadrul galei Identità Golose pentru Pizzerii și Signature Cocktail Baruri.