Lavinia Șandru vine la Observator în această seară, de la ora 19.30. Candidații la președinție, față-n față cu românii, la Antena 1

Într-o serie specială de dezbateri, Lavinia Șandru, Elena Lasconi, Crin Antonescu și Nicușor Dan vor fi față-n față cu Alessandra Stoicescu, pentru a răspunde întrebărilor din partea românilor, înaintea alegerilor prezidențiale din 4, respectiv 18 mai.

Prima dezbatere va avea loc astăzi, de la ora 19:30, când Lavinia Șandru va răspunde întrebărilor adresate direct de către români din diverse comunități, în direct, la Antena 1. Cunoaştem mai bine OMUL care candidează, îi auzim opiniile cu privire la cele mai arzătoare subiecte ale momentului, aflăm care

sunt primele decizii pe care le-ar lua dacă ar ajunge la Cotroceni, dar şi ce promisiune le face românilor, într-o dezbatere specială. În cadrul acesteia vor fi atinse şi întrebări-cheie despre România, dar şi unele venite din partea celor care nu votează, dar pentru care votează părinții şi bunicii lor.

Dezbaterile continuă la Observator astfel: vineri, 25 aprilie, Elena Lasconi va fi prezentă în platoul Antena 1, urmată de Crin Antonescu, joi, 1 mai, și de Nicușor Dan, vineri, 2 mai. Fiecare candidat va avea ocazia să își prezinte viziunea și să răspundă întrebărilor adresate de Alessandra Stoicescu, pentru ca telespectatorii să poată alege informat, în cunoștință de cauză.

În această campanie electorală, Observator a mers în comunități mari și mici de români, atât din țară cât și din diaspora, chiar și de dincolo de Ocean, pentru a scoate la iveală temerile şi speranțele oamenilor.

Întrebată anterior de către Alessandra Stoicescu pe cine ar susține în turul doi, în cazul în care nu ar intra în finală, Lavinia Șandru a vorbit despre diviziunile tot mai accentuate din societate: „Ceea ce simt eu, vorbind cu oamenii din România reală, este că noi am intrat așa, într-un fel de spirală a răului în ultimele luni și am ajuns să fim împărțiți între oameni buni și oameni răi, ai lor și ai noștri, cei din țară și cei din diaspora, cei progresiști… Ai sistemului, contrasistemului, progresiștii și conservatorii, suveraniști și europeni și așa mai departe, ceea ce este extrem de grav, pentru că toți suntem români”, a declarat candidata la prezidențiale. Referitor la susținerea unui candidat în turul doi, Lavinia Șandru a precizat: „Haideți să vedem cine intră în turul doi și promit c-am să vă spun, am să fac public.”

Candidata Partidului Umanist Social Liberal a mai explicat cum a luat decizia să intre în cursa pentru Cotroceni. „Pentru că România reală trebuie să se facă auzită, respectată, pentru că România trebuia să facă astfel încât politica să lucreze în slujba ei, prin urmare am pornit ca un candidat al României reale. Am plecat împreună cu colegii mei în România reală, deja am parcurs peste 4.000 de km pe jos, cu bicicleta, într-o mașină. România reală, cu dureri, cu speranțe, cu supărări, cu bucurii, are posibilitatea să se facă auzită.” - Lavinia Șandru

Seria edițiilor speciale continuă vineri, 25 aprilie, cu prezența Elenei Lasconi la Observator. Joi, 1 mai, de la ora 19:30, Crin Antonescu va răspunde întrebărilor adresate de Alessandra Stoicescu, iar vineri, 2 mai, tot de la 19:30, Nicușor Dan, candidatul independent, va fi invitatul din studioul Observator.

Edițiile speciale se văd în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate declarațiile pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

