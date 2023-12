Lia – Soţia soţului meu , lider de audienţă cu finalul celui de-al doilea sezon al poveştii

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu au condus clasamentul audienţelor la nivel urban, cu 5.9 puncte de rating şi 16.8 cota de piaţă. Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea serialului Lia – Soţia soţului meu a condus clasamentul audienţelor cu 6.8 puncte de rating şi 23.9 cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Pro TV cu 5.5 puncte de rating şi 19.5% cota de piaţă. În minutul de aur, 21:47, 1.3 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau Lia – Soţia soţului meu.

Ultimele episoade din acest sezon ale serialului Lia – Soţia soţului meu au venit cu trăiri total neaşteptate. Un personaj cu totul inedit în universul serialului şi-a făcut de curând apariţia în povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, în fiecare joi, de la 20:30. Cristina Ciobănaşu, care o interpretează pe Anastasia (Sia) a apărut pe neaşteptate în viaţa lui Nae (Marian Râlea). „Acum mult timp eu eram un alt om. Eu şi soţia mea ne separasem şi mama ta a fost atunci acolo lângă mine. Când am avut şansa să mă reîntorc la soţie şi la copiii mei, ea nu mi-a spus că e însărcinată. Dacă aş fi ştiut, sigur nu te-aş si abandonat!”, i-a mărturisit Nae Siei, însă pe tânără nu a mişcat-o deloc: „Eşti un criminal, nu vreau să am de-a face cu tine! Nu am nevoie de un tată ca tine! Cară-te!”. Tot mai aproape de un divorţ pe care din adâncul sufletului nu şi-l doresc niciunul dintre ei, Petru (Ştefan Floroaica) şi Lia (Ana Bodea) şi-au petrecut noaptea împreună: „E ultima noastră noapte de iubire! Şi apoi semnez orice vrei!”, i-a spus Petru Liei. În tot acest timp, Alice a încercat din nou să îi oprească: „O să vă urmăresc mereu! Mereu o să stau în coasta voastră. Dacă eu nu sunt fericită, nu veţi fi nici voi fericiţi!”, le-a spus ea. Adevărul însă a început să iasă la iveală: „S-a terminat! Am vorbit cu Otilia, ştiu tot! eşti un monstru! M-ai făcut să cred că m-am culcat cu tine, m-ai drogat! Eu, în adâncul sufletului meu, am crezut că şi tu eşti un om bun! O să îţi iau tot, tot ce ai, copilul, banii, casa!”. Acestea au fost cuvintele îngrozitoare pe care Alice le-a auzit, înainte de a fi răpită. Îngrozitor avea să fie şi ce urma să audă Petru, chiar de la Lia: „Lia a ta nu mai există, ne vedem mâine la divorţ!”.

Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), dacă va reuşi să scape Alice (Ioana Blaj) din mâinile răpitorilor ei şi cum va reacţiona Otilia(Ilinca Goia) atunci când va afla că fiica sa a fost răpită, ce schimbări vor apărea în vieţile lui Gabi (Doiniţa Oancea) şi Pavel (Alexandru Ion) în momentul în care Dana (Oana Zara) va aduce pe lume un copil, ce mai pun la cale Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis), odată cu venirea în casă a lui Nae (Marian Râlea) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru, telespectatorii vor putea afla urmărind noul sezon Lia – Soţia soţului meu, ce va avea premiera joi, 11 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

