Lia – Soţia soţului meu, lider de audienţă cu noile episoade ale ultimului sezon al poveştii    

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu, difuzate aseară ȋn intervalul 20.30 – 23.10 au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului naţional cu 6.3 puncte de rating şi 16.6% cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Pro TV cu 5.9 puncte de rating şi 15.6% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea serialului Lia – Soţia soţului meu a condus clasamentul audienţelor cu 6.2 puncte de rating şi 21.4% cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă era ocupată de Pro TV cu 5.9 puncte de rating şi 20.5% cota de piaţă. În minutul de aur, 20.56, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau Lia – Soţia soţului meu.

Telespectatorii au urmărit aseară o nouă încercare disperată a lui Alice (Ioana Blaj) de a-l păstra lânga ea pe Petru (Ştefan Floroaica): „E un şarpe, Petru, crede-mă. Sunt mama copilului tău, sunt soţia ta, ne cunoaştem de când suntem mici, crezi că te-aş minti? Ea e de vină! Vrea să răzbune moartea mafiotului ăla şi încearcă să se apropie de tine, dar n-o s-o las, pentru că ţi-am jurat, la bine şi la rău!”. Când credea tot mai mult că planul ei este perfect şi îl va recâştiga pe Petru pentru totdeauna, Alice va avea un şoc. Lia (Ana Bodea) şi Petru au mers în locul în care s-au căsătorit şi uşor-uşor acestuia au început să îi revină amintirile. „Eu nu îmi aduc aminte mare lucru, dar ştiu că eşti iubirea vieţii mele”, i-a spus el. Mai mult, a c ompletat: „E copilul nostru!”. Dacă va reuși Petru să ȋși reamintească totul și ce dificultăţi vor mai ȋntâmpina el și Lia pe mai departe, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi episoade ale serialului difuzat ȋn fiecare joi și vineri, de la 20.30, la Antena 1.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹