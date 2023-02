Un personaj misterios vine să tulbure povestea Lia – Soţia soţului meu. Romeo Visca se alătură distribuţiei serialului de la Antena 1: “Lia e iubita mea!”

“Lia e iubita mea!”, va fi dezvăluirea lui Laur care le va da mari speranţe Otiliei (Ilinca Bădescu) şi lui Marcel (Bebe Cotimanis) în încercările lor disperate de a se descotorosi de Lia şi de a o îndepărta de Petru. Încă de joia aceasta, de la 20:30, telespectatorii îl vor cunoaşte pe Laur, interpretat de actorul Romeo Visca.

“Pentru un actor e o mare bucurie atunci când primeşte o partitură care i se potriveşte atât de bine şi care, totodată, îi oferă şi libertatea de joc. Atât de mult mi-am dorit să joc în România un astfel de caracter, încât atunci când Ruxandra Ion şi Radu Grigore, scenaristul şi regizorul proiectului mi-au propus rolul, am visat efectiv cu ochii deschişi la momentul când vom începe filmările. Lia – Soţia soţului meu va fi un roller-coaster emoţional, încărcat de suspans, iar eu vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putere să mă ridic la aşteptările unui proiect atât de frumos. Tot ce mai pot să vă spun este că personajul meu va tulbura dramaturgia serialului şi va naşte noi controverse!”, a dezvăluit Romeo Visca.

Absolvent al New York Film Academy, din Los Angeles şi al The Royal Academy of Dramatic Art din Londra, Romeo Visca a urmat un stagiu complet de practică la Universal Studios si Warner Brothers, iar licenţa şi-a susţinut-o la Warner Brothers. În prezent, actorul este stabilit la Londra şi a venit în România special pentru proiectul Lia - Sotia sotului meu, de la Antena 1.

Serialul care poate fi urmărit în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

