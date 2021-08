Mara Oprea, vacanţă în Grecia înainte de revenirea pe platoul de filmare Adela

După aproape un an de zile în care au fost prezenţi aproape zilnic pe platourile de filmare de la Adela, serialul de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production ce va avea premiera celui de-al doilea sezon în curând, la Antena 1, actorii se bucură acum de o binemeritată vacanţă, alături de familie şi prieteni.

Mara Oprea, protagonista serialului Adela, a ales să îşi petreacă timpul liber atât în ţară, cât şi în străinătate. „Imediat după ce s-au încheiat filmările am dat o fugă la mare, alături de câţiva dintre colegii de la Adela, iar după am decis să ne întoarcem în Sighişoara, un loc cu o încărcătură emoţionantă deosebită, de care de altfel ne-am ataşat la filmările pentru sezonul doi al serialului. Pe harta noastră de vacanţă a urmat apoi Viscri, poate unul dintre cele mai frumoase sate din România şi apoi o binemeritată pauză de relaxare în Grecia, în regiunea Chania din insula Creta. Acum, că mi-am încărcat bateriile, abia aştept revenirea pe platoul de filmare de la Adela, care după aproape un an mi-a devenit o a doua casă! Ne revedem în curând, la Antena 1!”, a declarat Mara.

În curând, la Antena 1, telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii ce se bucură de o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi în curând, la Antena 1, în Adela.