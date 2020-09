Maria Buză şi Marius Rizea, sursa de comedie în serialul Adela de la Antena 1

Maria Buză şi Marius Rizea fac parte din distribuţia celui mai nou serial de ficţiune produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, Adela. Obişnuiţi să joace un cuplu, de data aceasta telespectatorii îi vor putea descoperi pe cei doi într-o relaţie mai complicată.

Ca în orice casă, şi în casa Andronic, toate zvonurile trec prin “turnul de control”, în acest caz, pe la menajera Stela (Teodora Păcurar), care aude tot şi foloseşte informaţiile pentru a-şi atinge scopul. Stela are aspiraţii mari, îşi doreşte să apară la televizor, însă e trezită la realitate de mai cerebrala sa mamă, Gina (Maria Buză), bucătăreasa casei. Stela şi Ica ( Ştefana Dârzău – cealaltă menajeră), suspină după Luca, nepotul lui Paul Andronic, care nu are ochi pentru niciuna dintre ele. Stela este curtată fără succes de Ilie (Marius Rizea), şoferul familiei Andronic. Relaţiile dintre servitori şi comentariile lor pe marginea dramei din casa Andronic reprezintă sursa de comedie a serialului.

Gina, personajul pus în scenă de Maria Buză este o femeie cu gura mare, bucătăreasă în casă, care cântă bine, dar care şi-a ratat cariera. Împreună cu fiica ei, Stela, ascunde şi dezleagă mistere şi discută tot, într-o cheie comică care lipsea din casa Andronic. „Sunt cea mai fericită că fac parte din acest proiect condus de doamna Ruxandra Ion. Am găsit aici o echipă extraordinară şi trebuie să vă mărturisesc că urmăream şi înainte proiectele dumneai şi îmi imaginam cum ar fi să fi fost să fiu şi eu acolo. Iată, imaginaţia mea a devenit un fapt real şi, cum spuneam, cu bucurie vă invit să ne urmăriţi. În bucătărie, dragi telespectatori, acolo unde se comentează tot, se bârfeşte mult şi se pun la cale toate lucrurile!”, a declarat Maria Buză.

La 25 de ani, Stela este menajeră la conacul Andronic, însă visul ei este să ajungă prezentatoare la televiziunea de ştiri condusă de stăpânul casei sau o cântăreaţă celebră. Visează să se mărite cu un bărbat bogat şi nu îl acceptă pe Ilie ( Marius Rizea), care este îndrăgostit de ea, dar îl foloseşte pentru a afla cât mai multe secrete ale familiei. „În noul serial produs de doamna Ruxandra Ion o interpretez pe Stela, servitoarea în casă, care vrea să se facă prezentatoare de ştiri. Stelei îi place foarte mult şi să cânte şi moşteneşte acest talent de la mama ei. Face nişte lucruri nu foarte ortodoxe în această casă, şi anume află şi distribuie către membrii ei tot felul de bârfe şi tot felul de informaţii care nu ar trebui să ajungă acolo unde ajung. Aşa că micile joculeţe le face Stela în casă!”, a mărturisit Teodora Păcurar.

Ilie este şoferul lui Paul Andronic, dar toată familia îl foloseşte. La rândul lui, află lucruri şi le foloseşte pentru a-şi atinge scopurile. „Sunt Ilie, mâna stângă a lui Paul Andronic, personajul principal, pentru că mâna dreaptă este Mihai. Undeva la 40 de ani, necăsătorit. Nu ştiu dacă şi-a propus să fie căsătorit. Ilie o iubeşte pe Stela, în tăcere, platonic, ea nu îl iubeşte, doar se foloseşte de el. Bine, Ilie le cam iubeşte pe toate. Tot ce apare mai tânăr, mai proaspăt, Ilie e primul care abordează problema. Şofer, omul bun la toate, om de încredere, cu farmec, atât cât pot şi eu!”, glumeşte Marius Rizea, care mai dezvăluie: „am descoperit o echipă excelentă de actori, producători, regizori şi scenarişti! Toţi suntem conştienţi de cât de greu este, în peisajul actual, să faci un proiect de acest gen şi tocmai de aceea ne dorim mai mult ca oricând ca lucrurile să iasă cât mai bine!”.

Alături de cei trei, telespectatorii o vor putea descoperi şi pe Ica, cealaltă menajeră în casă, o fată obişnuită, dintr-o familie săracă. Mamă singură, Ica pare naivă, dar este foarte corectă şi nu se lasă influenţată de nimeni. „Pe cât de entuziasmată am fost când am luat castingul pentru acest proiect, în martie, pe atât de dezamagită am fost când s-a instituit starea de urgenţă şi m-am gândit că sunt slabe şansele să se mai întâmple. Dar, din fericire, iată că ne-am apucat de treabă şi sunt recunoscătoare că am ocazia să lucrez cu o echipă atât de faină. Atât cea din faţă, cât şi cea din spatele camerei. Şi cu toate că personajul meu, Ica, cea de-a doua menajeră a familiei Andronic, aparent nu are atât de multe apariţii, este, totuşi, o provocare. Este o tipologie nouă pentru mine şi mă bucur că am ocazia să lucrez la acest rol. :)” a mărturisit Ştefana Dârzău.

De curând, Antena 1 a dat startul filmărilor pentru Adela, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Producția este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia, adaptarea fiind semnată de Simona Macovei, Radu Grigore, Conrad Mericoffer, Bianca Mina și Ruxandra Ion.