Marius Moga și trupa The Pipers, de la X Factor, semnează piesa Flex de pe coloana sonoră a filmului românesc Mentorii

Este și cazul trupei The Pipers, care imediat după apariţia la X Factor au ȋnceput o colaborare cu Marius Moga. De aici și până la interpretarea unei piese de pe coloana sonoră a filmului „Mentorii” a mai fost doar un singur pas.

„X Factor a reprezentat pentru noi o experiență pe care ne-o doream de ceva timp. Mereu ne-au plăcut provocările și adrenalina, iar oportunitatea pe care show-ul o acordă trupelor începând cu sezonul acesta a fost exact una de care aveam nevoie. X Factor a fost pentru noi o ieșire din zona de confort, o ocazie de a ne autodepăși, un test pe care voiam să-l trecem cu brio. Deși trupa are experiență de scenă diversă și ne simțim în largul nostru cântând live, show-ul de la X Factor e ceva total diferit. Noi am cântat în primul rând pentru oamenii de acasă, pentru familia de susținători The Pipers. Ne dorim să transmitem energie bună și dragoste față de muzică, de oricare fel ar fi ea, și ne bucurăm că am avut oportunitatea să o facem aici. Experiența ne-a adus mai mult decât o amintire de povestit copiilor, 4 de DA și satisfacție. Datorită ei, am cunoscut oameni extraordinari, atât din fața camerelor, cât și din spatele lor, care ne-au adus atâta energie pozitivă și dorință de muncă”, povestesc cei de la The Pipers.

Imediat după apariţia ȋn audiţiile X Factor, trupa a ȋnceput să colaboreze cu Marius Moga și DeMoga Music, iar de aici și până la următoarea etapă ȋn cariera lor a mai fost doar un pas: „Vorbind de muncă, unul dintre cei care ne pune la muncă după audițiile X Factor este chiar Marius Moga. Ne-am cunoscut cu el pe parcursul show-ului, iar roadele colaborării cu un om atât de talentat precum Marius, se văd și simt deja. Am avut ocazia să lucrăm cu el în studio, să cunoaștem songwriter-ul, juratul, muzicianul și omul. Și vă putem spune că Marius chiar ne vrea “ tot mai sus”. Colaborarea noastră a dus și la participarea în procesul creativ de scriere al unui soundtrack de film, experiență total diferită de orice a făcut The Pipers până acum, dar foarte tare. Piesa “Flex”, scrisă de noi pentru coloana sonoră a filmului “Mentorii”, care se lansează în toate cinematografele din România în 28 februarie, ne-a permis să dăm frâu liber creativității și să producem alături de Marius o piesă care sigur vă va ridica de pe scaune. Considerăm ca X Factor ne-a deschis porți spre industria muzicală și că fiecare om talentat care vrea să-și facă vocea auzită ar trebui să se înscrie și să lase oamenii să simtă magia prin muzica”, au mai spus artiștii de la The Pipers.

La rândul lui, juratul X Factor, Marius Moga spune: “The Pipers sunt genul de trupă care îți captează atenția din prima – energie, vibe bun și o chimie reală între ei. De când i-am văzut la X Factor, am știut că au ceva special, așa că atunci când a venit vorba de coloana sonoră pentru Mentorii, mi s-a părut natural să-i aducem în proiect. Sub coordonarea DeMoga Music, au compus o piesă care prinde din prima – are ritm, are atitudine și transmite exact energia de care avea nevoie filmul. E genul de piesă care te ridică de pe scaun și te ține acolo, cu refren din ăla care îți rămâne în cap. Mă bucur că am lucrat împreună și sunt sigur că asta e doar începutul pentru ei!”.

