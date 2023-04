Mihaela Pripici s-a calificat în finala sezonului 14 iUmor. Cea de-a opta ediție de audiții, lider de audiență

Seara trecută, cea mai nouă ediție iUmor, difuzată în intervalul 19:59-23:16, la Antena 1, a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21-54 de ani, cu o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv, care a înregistrat o medie de 5.4 puncte de rating și 15.6% cotă de piață. În minutul de aur, 20.46, 1,1 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1.

Mihaela Elena Pripici sau Pripi, așa cum îi spun prietenii, a mai urcat pe scena iUmor în trecut, iar în 2020, ea a ajuns în semifinala emisiunii. Născută în Curtea de Argeș, de câțiva ani locuiește în Chiajna, unde și-a cumpărat un apartament. Iar momentul pregătit pentru audițiile iUmor, sezonul 14, l-a început cu autoironie și glume despre situația delicată care există în zona de la marginea Capitalei. „Știu ce gândiți: «Ultimul om»… Dar e ok, judecați-mă, o să înțelegeți la un moment dat conceptul de centrală proprie. Chiajna este pentru București fix ce este Republica Moldova pentru România – toți au job-uri corporate în București, dar seara se întorc la casele de la țară… Chiajna este atât de aglomerată, încât ajung mai repede la Biroul de șomaj de la Argeș decât la biroul de unde muncesc“, a spus Mihaela Pripici, stârnind hohote de râs în platoul de televiziune.

Concurenta a mărturisit că este studentă, lucrează într-un ONG și s-a apucat de stand-up de doar câteva luni. Cu toate acestea, ea și-a controlat foarte bine emoțiile, iar flow-ul cu care a livrat materialul și subiectele poantelor i-au impresionat pe jurați, mai ales, că ei nu se așteptau ca o femeie să știe atâtea informații despre mecanică. „Eu conduc foarte mult și conduc foarte bine. Știți femei care conduc bine? Prin aplauze, vă rog să răspundeți. Ok, nu le cunoașteți pe prietenele mele. Am sunat-o pe una într-o seară și i-am spus: «Mi-a murit bateria la mașină, ai și tu niște cabluri să-mi dai niște curent?». Și ce-mi zice a mea: «Mașina mea nu este electrică, e pe GPL». E foarte frustrant să am astfel de prietene, pentru că mie mi se întâmplă des să mi se strice lucruri la mașină și nu am la cine să mă plâng. Recent, mi s-a stricat supapa EGR. Pentru cine nu știe ce este o supapă EGR – este o componentă a sistemului de evacuare, care răcește gazele. Sau: «Ești nebun?! Mașina are hotă». Da, fetelor, exact“, a mai povestit Mihaela Pripici.

Întrebată de jurați cum de a învățat atâtea informații despre mecanică, Mihaela Pripici a dezvăluit că totul a pornit de la tatăl ei care mereu dădea vina pe ea ori de câte ori i se strica mașina. „E impresionant că știa de EGR la mașină“, a exclamat Cătălin Bordea în cadrul testimonialelor, iar Nelu Cortea a adăugat: „Foarte frumos, este exact ce-i spuneam Deliei înainte! Respectiv că vreau să văd femei-mecanic“.

Alături de Mihaela Pripici, la votul publicului au ajuns artistele din Corul ADAGIO, Carmen Belenesi, Andreea Stoica, Jelly Boy The Clown, Patrik Cottet-Moine și Mădălin Ghioc.

Terapia prin comedie va continua duminica aceasta cu ediția specială de Paște, în cadrul căreia jurații iUmor vor primi cadouri și vor fi vizitați de persoane publice din mai multe domenii. Lolrelai, Romică Țociu, Cornel Palade și Radu Pietreanu sunt doar câțiva dintre invitații galei din ziua de Paște, pe care telespectatorii îi pot vedea începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

