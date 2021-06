Narcisa Birjaru din echipa lui chef Scărlătescu, prima femeie câștigătoare la Chefi la cuțite

Miercuri seară, Chefi la cuțite și-a desemnat câștigătorul sezonului 9, iar vestea a venit cu o premieră pentru cel mai iubit show culinar. Pentru prima dată în nouă sezoane o femeie a reușit să spargă tiparul creat și să adjudece trofeul cel mare, după o luptă la cuțite într-o finală grea, plină de tensiune. Narcisa Birjaru, din echipa mov condusă de chef Cătălin Scărlătescu, a adjudecat titlul sezonului și premiul de 30.000 de Euro, demonstrând unui întreg juriu de chefi cunoscuți și apreciați că merită să strângă la piept farfuria de aur.

”Bucătăria înseamnă doar echipă. Unitatea te duce spre câștig. Asta s-a întâmplat astăzi. Într-un sezon în care s-a gătit extrem de bine, extrem de mult, gustul poporului a învins! Narcisa a avut zero șanse din partea colegilor de platou, zero! Au discreditat-o gastronomic din toate punctele de vedere, nimeni nu se gândea că o să ajungă aici sau că o să câștige. Dar uitați-vă cum gătește! Nu ai cum să îi iei omului ce este al lui! Este o seară magică pentru mine!”, a spus chef Cătălin, mândru că a câștigat trofeul alături de o femeie. ”Narcisa i-a învățat pe mulți o lecție astăzi. Prejudecata este cel mai urât lucru pe care îl poți aduce în discuție. Închidem sezonul cu o lecție învățată: niciodată să nu subestimezi adversarul!”, a ținut să adauge chef Florin.

Anul acesta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut șanse egale în cursa spre câștig, căci pentru prima dată din sezonul 3, finala sezonului 9 a fost o luptă tricoloră dată între cei mai talentați trei bucătari din echipele chefilor. Echipa albastră a fost reprezentată în finală de Cătălin Amarandei, bucătar excepțional ce a ridicat bariera competiției prin punctajele mari la probele individuale, iar echipa verde a fost prezentă prin Elena Matei, o tânără talentată, plină de ambiție și determinare.

Miercuri, 16 iunie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu aproape 2,5 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.58 Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o ultimă ediție tensionată și surprinzătoare, în finala sezonului 9. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider absolut de audiență pe toate categoriile de public.

În intervalul orar 20.24-00.09, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 11,2 puncte de rating și 38,2% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 6 puncte de rating și 20,5% cota de piață. La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 11,7 puncte de rating și 29,8 % cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 7 puncte de rating și 17,7 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul de la Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 10,6 puncte de rating și 26.5% cota de piață, Pro TV ocupând locul al doilea cu 6,9 puncte de rating și 17,4 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. Clasamentul s-a păstrat și la nivelul întregii zile, acolo unde Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public.

Sezonul 9 Chefi la cuțite a înregistrat o medie de 8,8 puncte de rating și 26,8 % cotă de piața, cel mai iubit show culinar clasându-se ca lider de audiență pe publicul comercial și urban pe toată perioada difuzării.

Ca de obicei, ultima probă a sezonului, difuzată miercuri seară pe Antena 1, le-a testat finaliștilor abilitatea de a sincroniza o întreagă echipă, în presiunea unei competiții dure. Fiecare dintre cei trei a pregătit un meniu complet care a inclus un starter, un main course și un desert semnătură, iar farfuriile au fost jurizate de o serie de invitați speciali. Chefi de renume, cu studii și multă experiență în domeniu, au notat plating-ul, savoarea, textura preparatelor și nota de creativitate a bucătarilor, căutând gusturi care să se evidențieze. După mai bine de patru ore în care au gătit la foc continuu, după un lung șir de emoții care păreau să scape de sub control, după o serie de farfurii impecabile puse pe banda ce le-a măcinat nervii timp de 17 confruntări, numele câștigătorului avea să fie anunțat.

Seara a culminat cu momentul spectaculos în care Gina Pistol i-a înmânat trofeul Narcisei Birjaru, care a primit vestea ca un șoc total: ”Am rămas fără cuvinte, nu știu cum să explic ce simt acum! Nu mă așteptam să câștig sezonul 9 Chefi la cuțite, dar este cea mai mare bucurie și mândrie a mea. Nu aș fi putut să ajung aici fără echipa mea! Mulțumesc, Alex, pentru tot, ai fost omul principal care m-a ajutat să ajung aici. Tu ești campionul meu! Am onoarea să fiu prima femeie care câștigă acest trofeu frumos!”, a spus concurenta printre lacrimi. Finala sezonului 9 a strălucit în culoarea mov, iar mândru peste măsură, chef Cătălin Scărlătescu și-a îmbrățișat echipa și câștigătoarea. Juratul și-a adăugat încă un titlu în palmaresul sezoanelor la cuțite adjudecate, dar și avantajul de a avea pe tot parcursul sezonului 10 statuia sa în platoul show-ului.