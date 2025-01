Nasrin Ameri se alătură echipei Xtra Night Show, de la Antena Stars

Astfel, Nasrin Ameri declară, „Este o mare bucurie pentru mine să mă reîntorc pe micile ecrane după o pauză de trei ani, o perioadă în care am învățat multe, nu doar ca jurnalist, dar și ca mamă. Acești trei ani au fost plini de provocări și momente speciale care mi-au schimbat perspectiva asupra multor lucruri. Reîntoarcerea la televiziune, la Antena Stars, locul unde m-am maturizat si am crescut profesional, este un pas semnificativ și sunt încântată să fac acest lucru alături de foști și noi colegi. Sunt entuziasmată de acest nou capitol și am încredere că alături de echipa mea de la Xtra Night Show, vom prezenta celor de acasă subiecte actuale, cu seriozitate, dar si cu umor, atunci când este cazul.”

Totodată, Andrei Ștefănescu se declară încântat că o va avea drept colegă în breaslă pe Nasrin, alături de care a mai prezentat în trecut. „Noul sezon Xtra Night Show vine cu o surpriză: revenirea fostei mele colege, Nasrin. M-am bucurat foarte tare când am aflat. Știam că Natalia va prezenta singură o emisiune, ceea ce m-a încântat, pentru că merită și pentru că este într-o continuă creștere profesională. Cred că cea mai bună alegere a fost Nasrin, alături de care am făcut emisiuni timp de aproape 4 ani, cu audiențe bune, având o relație de prietenie și de colegialitate extraordinară. Așadar, bine ai revenit, mămică Nasrin! Să dea Dumnezeu să fim din nou o echipă de succes!” , spune Andrei Ștefănescu.

Mai mult, și Natalia Mateuț consideră că Nasrin întregește echipa emisiunii. Va fi un show cu totul special, odată cu intrarea ei în familia Antena Stars. „Mă bucur că odată cu plecarea mea din proiectul Xtra Night Show, proiect care mi-a fost foarte drag şi unde am crescut alături de Andrei şi am învăţat foarte multe lucruri în zona de divertisment, locul meu va fi preluat de Nasrin, o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, fosta colegă a lui Andrei de pe vremea când prezentau împreună Star Matinal, echipă care s-a dovedit una de succes la vremea respectivă. Sunt bucuroasă pentru Andrei că va avea lângă el o colegă cu care are chimie şi cu care va face o echipă bună. I-l predau pe Andrei lui Nasrin, cu rugămintea să aibă grijă de el, pentru că Andrei trebuie răsfăţat.:)). Îi urez multă baftă!”, a declarat Natalia Mateuț, fosta gazdă a emisiunii Xtra Night Show.

Emisiunea Xtra Night Show se vede pe Antena Stars, de vineri până duminică, de la ora 21.30.

