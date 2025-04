NOUTĂȚILE LUNII APRILIE ÎN ANTENAPLAY

Din 7 aprilie, cel mai nou sezon din Insula Iubirii Spania vine exclusiv în platformă. În fiecare săptămână, te așteaptă episoade noi, pline de tentație, conflicte și decizii care pot schimba radical soarta cuplurilor participante. Pregătește-te pentru cel mai intens test al fidelității!

Show-ul culinar Chefi la cuțite continuă cu noi provocări pline de tensiune și creativitate, în timp ce competițiile din Formula 1 și NBA mențin adrenalina la cote maxime.

Misterele se adâncesc în noile episoade din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă, iar emoția și talentul se întâlnesc în noul sezon X Factor, cu voci puternice și momente memorabile.

Iubitorii de film au parte de o selecție interesantă de filme noi, perfecte pentru serile petrecute acasă, și de premiera serialului captivant Hellbound Village, care promite suspans și povești intense.

Din 7 aprilie, Insula Iubirii | Spania (La Isla de las Tentaciones) vine exclusiv în AntenaPLAY cu cel mai nou sezon

Abonații se vor putea bucura de episoade noi în fiecare săptămână, direct din inima tentației. Sezonul Insula Iubirii | Spania 2025 aduce în prim-plan personaje deja cunoscute, inclusiv pe controversatul Montoya, al cărui parcurs stârnește reacții puternice în rândul fanilor.

Show-ul promite o experiență intensă, plină de provocări, drame amoroase și decizii care pot schimba destine. Într-un decor exotic, cinci cupluri își testează fidelitatea într-un experiment social care duce iubirea la limită.

Luna aprilie aduce un mix captivant de filme și seriale în AntenaPLAY

Luna aprilie aduce pe AntenaPLAY o selecție variată de filme, de la thriller și mister, până la aventură și SF. Rocky Mountain Affair te poartă într-o poveste plină de suspans, în timp ce She Wants My Baby explorează un thriller psihologic intens. Dacă ești fan al poveștilor pline de secrete, Black Bags și 3 Day Weekend sunt alegerea perfectă. Pentru cei pasionați de mister și introspecție, Open Your Eyes aduce o poveste captivantă, iar dacă îți plac filmele SF cu accente horror, Killer Witches from Outer Space te va surprinde. În plus, pentru iubitorii de aventură, Get Away If You Can promite o călătorie tensionată și imprevizibilă. Toate aceste titluri te așteaptă în luna aprilie, doar pe AntenaPLAY!

Hellbound Village este un serial vietnamez în 12 episoade, inspirat din romanul omonim semnat de Thảo Trang. Începând cu 7 aprilie, abonații AntenaPLAY vor putea urmări câte un episod nou în fiecare marți. Producția urmărește povestea descendenților unei familii marcate de un trecut întunecat, care se întorc în satul natal pentru a dezlega o serie de crime tulburătoare. Pe măsură ce investigația avansează, ies la iveală întrebări despre destin, karma și adevărurile ascunse în istoria locului.

Serialele Evillie și Shooting Stars continuă în luna aprilie cu episoade noi, pline de suspans și momente intense. Iar Roata Vedetelor sezonul 7 aduce porția obișnuită de umor, provocări neașteptate și invitați speciali.

Ai sport în AntenaPLAY

Formula 1™ continuă în AntenaPLAY cu noi etape spectaculoase

Formula 1™ are programate în luna aprilie Marele Premiu al Japoniei (4-6 aprilie), Marele Premiu de la Bahrain (11-13 aprilie) şi Marele Premiu al Arabiei Saudite (18-20 aprilie).

Formula 2™ şi Formula 3™ vor avea în calendar de asemenea etapa de la Bahrain (11-13 aprilie). Fanii bolizilor cu sute de cai putere se vor putea bucura şi de etapa de Formula 2™ din Arabia Saudită (18-20 aprilie). F1 Academy™ programează etapa a doua, în Arabia Saudită.

Tot în AntenaPLAY, vei găsi Grand Prix, emisiunea în care Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează cele mai tari momente din campionatul mondial de Formula 1.

Vezi meciuri spectaculoase din NBA și NHL

Pe 13 aprilie se va încheia sezonul regulat din NBA şi spectacolul din liga nord-americană va continua: play-off-ul începe pe 19 aprilie, iar în AntenaPLAY vor fi în continuare cele mai tari meciuri. Tot în AntenaPLAY, ai parte de NBA Daily, unde poţi vedea rezumatele zilnice din NBA. NBA Action, show-ul săptămânal cu cele mai tari faze, e de asemenea în AntenaPLAY.

Sezonul regulat se va încheia şi în NHL, pe 17 aprilie, fiind urmat de play-off. Până atunci, va continua cursa istorică a lui Alex Ovechkin, care se apropie de doborârea recordului all-time de goluri înscrise în sezonul regulat (894), care îi aparţine lui Wayne Gretzky.

Fotbal LIVE în AntenaPLAY: meciuri decisive și dueluri spectaculoase

Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY şi Cristiano Ronaldo va lupta pentru trofeu. Sferturile de finală se vor disputa pe 25, 26 şi 27 aprilie, în timp ce semifinalele vor avea loc pe 29 şi pe 30 aprilie.

În aprilie, vor continua duelurile spectaculoase din cele trei etape programate în Superliga Greciei. Olympiacos, AEK, Panathinaikos şi PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, continuă cursa pentru titlul de campioană, dar şi pentru un loc în cupele europene. Partide tari vor fi şi în play-off-ul care stabileşte participantele în Conference League.

Lupta la vârf dintre Sporting, Benfica şi Porto continuă în Liga Portugal, care programează în aprilie 4 etape. Vom avea parte şi de un meci de gală, Porto - Benfica, ce se va desfăşura pe 6 aprilie.

Bernadette Szőcs și Eliza Samara revin în forță la masa de joc

Iubitorii tenisului de masă vor avea parte în AntenaPLAY în luna aprilie de două turnee spectaculoase, la care vor participa cei mai mari jucători ai lumii.

În perioada 1-6 aprilie, se va disputa WTT Champions Incheon 2025, competiţie la care vor lua parte Bernadette Szocs şi Eliza Samara.

Între 14 şi 21 aprilie, va avea loc, tot în AntenaPLAY, Cupa Mondială 2025. România va fi reprezentată de Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Ovidiu Ionescu.

6 Hours of Imola: spectacolul anduranței revine în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de Anduranţă continuă în AntenaPLAY cu etapa programată în perioada 18-20 aprilie. 6 hours of Imola se va desfăşura pe Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari şi la start se vor afla Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot sau BMW.

Alin Chirilă luptă în Hexagone MMA 26, live în AntenaPLAY

Hexagone MMA 26 e live în AntenaPLAY pe 12 aprilie, iar la Gyor va lupta în co-main event românul Alin Chirilă, care va intra în ring cu Norbert Novenyi Jr. Main Eventul va fi bătaia dintre Michael Aljarouj şi Romero dos Reis.

