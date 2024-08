Noutățile lunii august în AntenaPLAY

Insula Iubirii, emisiunea fenomen cu record de ore vizionate în AntenaPLAY

Emisiunea fenomen "Insula Iubirii", care a stabilit un record de ore vizionate și de abonați în AntenaPLAY, datorită popularității sale imense, continuă și în luna august. Abonații pot urmări episoadele integrale și pot beneficia de conținut exclusiv, nedifuzat la TV. În acest sezon, concurenții sunt pregătiți să-și testeze limitele și să descopere adevărul despre relațiile lor în decorul spectaculos al unei insule exotice. Fiecare cuplu intră în competiție cu propriile provocări și întrebări, în fața unor ispite care le vor pune la încercare loialitatea și iubirea.

Pe lângă episoadele difuzate, AntenaPLAY oferă acces la imagini unice din casele concurentilor, surprinzând momente autentice și reacții neașteptate care nu au fost difuzate la TV, in “Insula Iubirii Plus”. În plus, fanii emisiunii pot urmări în întregime ceremoniile focului, în “Insula Iubirii Extra”, unde adevărul iese la iveală și tensiunile ating cote maxime.

Cu acces la toate aceste materiale exclusive, AntenaPLAY transformă vizionarea "Insula Iubirii" într-o adevărată incursiune în provocările și emoțiile pe care le trăiesc concurenții în fiecare moment al competiției, stabilind astfel un record de ore vizionate pe platformă.

Aventura verii continuă cu Splash! Vedete la apă

Cel mai curajos show al verii, “Splash! Vedete la apă”, dă startul distracției în noul sezon ce va avea premiera pe 1 august. Peste 60 de vedete, nume sonore în showbizul românesc, și nu numai, din domenii cu totul diferite, au acceptat provocarea de a-și depăși limitele și de a-și înfrunta fricile.Printre numele celebre din acest sezon se numără Dani Oțil, Andreea Antonescu, Marian Drăgulescu, Ilona Brezonianu, Ristei, Daniela Gyorfi, George Tănase, Bella Santiago și Jean de la Craiova.

Ai filme noi în august în AntenaPLAY

Abonații AntenaPLAY au filme noi și in luna august. Printre acestea se numără "AMA", o dramă profundă care explorează complexitățile relațiilor umane, și "The Borgias", o poveste istorică plină de intrigi și putere. "Double Threat" aduce o combinație de acțiune și suspans, în timp ce "Night Train" oferă o călătorie intensă într-o lume a misterului. "A Thousand Little Cuts" examinează efectele psihologice ale traumelor, iar "To The North | Spre nord" prezintă o poveste emoționantă despre căutarea identității și a rădăcinilor.

Seriale în AntenaPLAY

AntenaPLAY adaugă în colecția sa de seriale două producții remarcabile, care se lansează în august și promit să captiveze publicul prin povești istorice și emoționante.

“Mahomed, cuceritorul lumii” prezintă viața și realizările impresionante ale sultanului Mahomed al II-lea, cunoscut pentru cucerirea Constantinopolului. Acest serial istoric detaliază nu doar strategiile militare și luptele sale epice, dar și provocările politice și personale cu care s-a confruntat Mahomed în dorința sa de a construi un imperiu puternic. Fiecare episod aduce la viață o epocă fascinantă, plină de intrigi și ambiții grandioase, oferind o privire profundă în mintea și sufletul unui lider legendar.

Serialul turcesc “Regina” este o dramă emoționantă care urmărește povestea unei femei puternice care, după un șir de încercări dificile, decide să își reconstruiască viața de la zero. Serialul explorează teme precum curajul, determinarea și capacitatea de a renaște din propria cenușă, aducând în prim-plan provocările și triumfurile personajului principal. Serialul este o inspirație pentru toți cei care au trecut prin momente grele și caută forța de a merge mai departe, demonstrând că, indiferent de obstacole, există întotdeauna o cale spre un nou început.

Serialele continuă și în august cu noi episoade

Cel mai fierbinte serial al verii, “Iubire sub acoperire”, își continuă povestea. Un agent secret se îndrăgostește de o hoață chiar daca iubirea lor nu era parte din plan. Serialele tale turcești preferate, „Șansa Vieții Mele” și „Povești Nespuse”, revin cu episoade noi și captivante. Nu rata noile episoade din povestea emoționantă a unei tinere care luptă să-și salveze mama: „Prințesa fără coroană”. Pregătește-te pentru o lună fierbinte de vară plină de suspans și emoție cu serialele tale favorite!

Super oferta de vară, în luna august

Te bucuri de 12 luni și plătești 8 luni. Vezi mai mult din “Insula Iubirii”, episoade integrale plus imagini nedifuzate de la TV din cea mai incendiară emisiunii a verii, pregătește-te pentru noul sezon din aventura “Asia Express” și prinde caii viteză de la următoarele curse de Formula 1. Te bucuri de un an și plătești doar 8 luni.

Abonează-te la platforma online AntenaPLAY în perioada 29.07.2024 – 31.08.2024, plătești abonamentul de 12 luni cu cardul si folosesti codul de oferta din pagina: https://antenaplay.ro/oferta

Fotbalul revine în AntenaPLAY, în luna august! Continuă şi spectacolul din Formula 1

Fotbalul revine în AntenaPLAY, în luna august. Prima ligă a Greciei şi campionatul Portugaliei promit spectacol, cu nume mari în prim-plan, precum Răzvan Lucescu şi jucătorii de 1.5 miliarde de euro din Liga Portugal.

Din Liga Portugal, vom avea parte de patru etape, în timp ce, în Grecia, se vor disputa trei runde, în care PAOK şi Răzvan Lucescu încep lupta pentru un nou titlu în Superligă.

Două mari premii de Formula 1, în AntenaPLAY

Formula 1 revine în luna august cu două competiţii, Marele Premiu al Belgiei (23-25 august) şi Marele Premiu de la Monza (30 august - 1 septembrie). De asemenea, în AntenaPLAY, poţi vedea şi etapele de Formula 2 şi Formula 3 de la Monza, dar şi runda de F1 Academy din Olanda.

Încleştarea din Speedway revine cu etapa a treia, ce se va desfăşura în Germania, la Gustrow, pe 24 august, de la ora 21:00.

Tot în AntenaPLAY, Longines Global Champions aduce etapele de la Londra (17-18 august), Valkenswaard (24-25 august) şi Roma (31 august).

De asemenea, FIA World Endurance Championship programează Lone Star Le Mans, pe 31 august, live în AntenaPLAY.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale TV live și peste 70 canale liniare, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.Ai un 2024 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. În 2024, competițiile de Formula 1™, Fomula 2™, Formula 3™, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online.

Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, tenis de masă, înot, Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA și box. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an.