O concurentă din Cartea Recordurilor îi va provoca pe juraţii iUmor

În vârstă de 32 de ani, Samantha Ramsdell deține un record internațional: numele ei apare în Cartea Recordurilor, fiind femeia cea mai mare gură din lume. „Are 14,5 centimetri în lățime… Da, întotdeauna, am avut o gură mare, iar copiii râdeau de mine. Dar acum, asta este super puterea mea. Activez mult în social-media… Am și spectacole de comedie, și show-uri de stand-up, am reprezentații live în orașul New York“, a povestit tânăra înainte să urce pe scena iUmor.

Șerban Copoț a recunoscut-o imediat pe Samantha Ramsdell, pentru că aflase despre titlul primit de aceasta în Guinness World Records, iar Dan Badea a fost impresionat de povestea ei. „Pentru mine, a primi recunoașterea din partea Cărții Recordurilor este modul în care pot să le arăt celor care râdeau de mine că, într-adevăr, am o gură mare, însă, măcar este cea mai mare din lume“, a mai mărturisit concurenta, care a ținut să precizeze că a urmărit pe YouTube câțiva dintre foștii concurenți iUmor.

Imediat după ce a început să performeze pe scena emisiunii de umor, toți cei din platou au fost absorbiți de energia ei. În plus, a înregistrat și o premieră în fața juraților și a celor aflați în public. Maia Morgenstern i-a spus: „Cred că ești foarte frumoasă, ai mult curaj, umor și iei viața ta, toate lucrurile care se întâmplă în viața ta cu voioșie și fericire. (…). Felicitări pentru curajul tău și bucuria vieții pe care o exprimi! Tu te bucuri de viata ta, iar asta este încurajator! Îți mulțumesc foarte mult. Iubesc zâmbetul tău!“.

La un moment dat, Samantha Ramsdell le-a oferit juraților câte un cheeseburger, însă, doar Delia și Costel au intrat în jocul ei. Cum a evoluat momentul vedetei de peste hotare pe scena de la iUmor, câte like-uri au primit și care au fost momentele pregătite de ceilalți concurenți, telespectatorii pot descoperi diseară, de la 20:00, doar pe Antena 1.

Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată ediția iUmor și va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila – personaj devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.