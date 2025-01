O concurentă virală pe TikTok vine duminică în platoul X Factor ca să continue o discuţie cu jurata Delia

Care mai de care mai spectaculoşi şi cu poveşti extraordinare de viaţă, aceştia continuă să îi uimească pe cei patru juraţi, Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga cu motivele pentru care au ales să participe anul acesta la X Factor. Între ei şi o concurentă virală pe TikTok, care le-a povestit că a venit special pentru a continua o discuţie cu Delia începută pe platforma de socializare.

Totul a început de la numele contului sub care activează concurenta X Factor pe platforma de socializare. „Mi-ai dat un comentariu, mi l-ai dat şi pe al doilea. Am zis < Hai că îţi dau un mesaj > şi ca să nu fiu disperată, am zis că mai bine vin la X Factor ca să vorbim!”, dezvăluie amuzată Elizabeth, care a stârnit hohote de râs în platoul X Factor atunci când şi-a dezvăluit identitatea de pe TikTok. Născută în Australia, dintr-o mamă sud-americancă şi un tată originar din Oaş, Elizabeth trăieşti acum în Timişoara şi speră ca prin intermediul X Factor să îşi îndeplinească visul, acela de a face o carieră în muzică.

Ce piesă a ales Elizabeth încât l-a determinat pe juratul Puya să exclame „That’s the sound of the police!”, cum au primit juraţii prestaţia ei şi ce decizie au luat, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediţie X Factor, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

