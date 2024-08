Oana Paraschiv și Mihai Găinușă pornesc pe Drumul Zeilor, în sezonul 7 Asia Express, din 1 septembrie, la Antena 1. Mihai: ”Eu semăn foarte mult cu Daniela Crudu”

Cei doi au povestit cum a funcționat prietenia lor în condiții extreme – fie că e vorba despre călduri insuportabile sau momente foarte tensionate - și cât de pregătiți au fost pentru obstacolele cu care s-au confruntat pe Drumul Zeilor. ”Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic...”, a mărturisit Oana Paraschiv. ”Da, realitatea este că am descoperit că în Asia Express este foarte greu: se lasă cu leșin și mâini amorțite...”, a dezvăluit Mihai Găinușă. ”Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții. Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a declarat Mihai Găinușă. ”Și te vei mai întoarce cu o frică descoperită aici: frica de gura mea”, i-a dat cu umor replica Oana. ”Exista această frică, dar aici s-a amplificat. Partea bună este că, după ce mă bălăcărește – și pe unde mă prinde, mă bălăcărește – Oana uită”, a completat Mihai Găinușă, care este coleg de radio cu coechipiera sa. Încrezători în forțele lor, dar în același timp conștienți de punctele lor vulnerabile, Mihai și Oana și-au descris cu umor comportamentul în cele mai stresante situații. ”Eu semăn foarte mult cu Daniela Crudu. Doar că nu sunt la fel de descurcăreț”, a spus Mihai, iar Oana a punctat: ”Aș putea fi insurpotabilă. Și aș putea fi foarte incomodă”.

„Cred că cel mai greu în emisiunea asta este să fii constant. Și nu te lasă să fii constant, pentru că, în 5 minute, poți să treci pe bune de la agonie la extaz”, a punctat Mihai Găinușă. ”Marea provocare este să te setezi fizic în fiecare moment, pentru că există o incertitudine în orice clipă, nu ești sigur de absolut nimic”, a mai spus Oana. Cum se vor descurca ei telespectatorii vor descoperi din 1 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. Programul de difuzare rămâne cel consacrat - duminica de la ora 20.00 și de luni până miercuri, de la 20.30, în prima săptămână premiera maraton aducând cinci ediții consecutive: duminică, de la ora 20:00 și de luni până joi, de la ora 20:30.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt celelalte echipe care se aventurează pe Drumul Zeilor. Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului șapte.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹