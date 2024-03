Piesă cu peste 80 de milioane de vizualizări, adusă la Te cunosc de undeva! de Jo şi Liviu: „Când am auzit taraful, m-am topit!”

Hitul petrecerilor, aşa cum este cunoscută piesa de referinţă a celor doi concurenţi (Oana Radu – Când am o zi grea) le-a dat mari bătăi de cap încă de la primele repetiţii. „Mie mi se pare că e o glumă, ruleta nu ne vrea în finală în sezonul ăsta, nu vedeţi ce personaje primim?, a mărturisit Jo la repetiţiile de actorie. Profesoara lor, Adriana Trandafir, a fost cu totul de acord: „Ştiţi cum e cu piesa asta? Ca şi cu imnul României. Toată lumea îl ştie, dar când trebuie să îl cânţi, îţi dai seama că nu ştii nimic!”. De cealaltă parte, Liviu a dezvăluit: „Toată caterinca asta a noastră de la repetiţii, se datorează faptului că noi ne-am distrat la greu pe piesa asta, am făcut ca toate animalele pe la toate petrecerile, iar acum trebuie să o interpretăm serios. N-ai cum, îţi vin flashback-uri!”. La primele repetiţii de la platou însă, toată energia artiştilor s-a schimbat: „Când am auzit taraful, m-am topit! N-avem ce face, suntem iubitori de muzică live!”, a mărturisit Jo, în vreme ce Liviu a completat: „Abia acum a început să ne placă momentul la adevărata lui valoare!”. Cum se vor descurca cei doi, rămâne de văzut sâmbăta aceasta.

