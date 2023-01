Premierele lunii ianuarie în AntenaPLAY. Filme, seriale, producții exclusive și competiții sportive de top

Pe Drumul Aurului din America Express pornesc Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar și Bie Adam și mama ei. Întreaga aventură America Express începe la Antena 1 cu premiera maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30. Episoadele sunt disponibile integral în AntenaPLAY plus conținut exclusiv pentru abonați. Bordea si Cortea vor comenta in Podcastito Express episoadele de la TV, iar Jurnalul de călătorie America Express continuă cu noi episoade interesante. Roata vedetelor sau Mireasa sunt alte producții care se pot vedea în ianuarie în AntenaPLAY.

Seriale în premieră în AntenaPLAY în luna ianuarie

La capitolul seriale, abonații vor beneficia de productiile No Boundry, Golden Boy, Lia, Prison Island, Hotel Portofino.

Prison Island (Franța, 2022)

Amplasată pe o insulă frumoasă din Bretania, Franța, această dramă palpitantă urmărește un grup de activiști înarmați care iau populația ostatică, aparent fără motiv. Pe măsură ce locuitorii se confruntă cu această situație mortală, ies la suprafață tot felul de secrete și apar surse de conflict. Cine va deveni erou și cine este trădătorul, abonaţii AntenaPLAY vor putea urmări în luna ianuarie.

Hotel Portofino (SUA, 2022)

Riviera Italiană, vara lui 1926. La superbul și nou-inauguratul Hotel Portofino, co-proprietara Bella Ainsworth e în lipsă de personal și bani. Oaspeții ei sunt greu de mulțumit, domnul Danioni - un politician local corupt - amenință că o va târî în ceaunul politic încins al Italiei lui Mussolini, și pe deasupra, Bella le duce grija fiului ei rănit, Lucian, și fiicei ei văduve, Alice. Pentru binele afacerii și a familiei sale, Bella va descoperi cât de departe este pregătită să meargă.

Golden Boy (Turcia, 2022)

În fiecare vineri la Antena1, de la 20:30, telespectatorii pot urmări producţia turcească „Golden Boy”. Serialul va fi disponibil integral și pe AntenaPLAY, unde publicul va face cunoștință cu Ferit și Seyran. În povestea lor, trădările, minciunile, secretele și planurile de răzbunare își fac simțită prezența la fiecare pas.

Lia – Soția Soțului Meu (România, 2023)

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30. Producţia care va fi disponibilă integral și pe AntenaPLAY este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. In fiecare joi, după difuzarea episoadelor Lia - soția soțului meu, exclusiv pe AntenaPLAY, telespectatorii au acces în culise, unde vor descoperi tot ce nu se vede în serial și vor afla tot ce nu știu despre actorii din distribuție și personaje, în episoadele Lia – Tot ce nu se vede.

No boundry (China, 2021)

Serialul urmărește povestea unei zeițe remarcabile și a unui polițist cu un exterior rece, care își unesc forțele pentru a rezolva crime, găsind dragostea pe parcurs.

Filmele lunii ianuarie pe AntenaPLAY

Începând cu 15 ianuarie, 11 noi filme românești debutează pe platformă. Și de această dată, toate gusturile sunt satisfăcute de oferta variată. Titluri ca Lupu, Muzica în sânge, Dincolo de Calea Ferată, Ryna, Lupii și zeii, Ultimul zburător sau Asfalt Tango vor fi disponibile pentru abonați. Aceste filme vin în completarea unei oferte bogate din care mai fac parte producții precum Pup-o, mă! 1 & 2, Moromeţii 1 & 2, Un etaj mai jos, Miliardari de weekend, Secretul lui Zorillo, Mo sau Boogie.

Competiții sportive de top difuzate în AntenaPLAY în ianuarie 2023

Sportul nu va lipsi nici în luna ianuarie în AntenaPLAY. Hexagone MMA intră în ring pe 22 ianuarie. Messi, Mbappe şi Neymar aduc fotbalul-spectacol la AntenaPLAY. Următoarea etapă din cupa Franței debutează pe 20, 21, 22 si 23 ianuarie cu meciuri puternice pentru PSG, Lyon, Olympique Marseille sau Lille. Apoi, pe 24, 25 si 28 ianuarie, Cupa Ligii Portugaliei vine și ea cu Final 4 pe AntenaPLAY. Sporting CP sau Porto vor lupta pentru trofeu.

