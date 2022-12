Aseară, la Antena 1, Mădălin Cîrje a câștigat premiul de 20.000 de euro și mult râvnitul trofeu în cadrul finalei sezonului 2 Stand-Up Revolution

Concurentul aflat în echipa lui Dan Badea a fost votat într-un număr mare de publicul care a urmărit cu nerăbdare momentul pregătit de el în gala sezonului 2 Stand-Up Revolution. Astfel, Mădălin are acum în palmares trofeul singurei emisiuni televizate de stand-up din România, care i-a adus un cec în valoare de 20.000 de euro.

Întrebat despre strategia pe care și-a făcut-o pentru finală, Mădălin Cîrje a mărturisit că este una foarte simplă, respectiv să fie extrem de sincer. „O să am un material foarte personal, cel mai personal pe care îl voi da vreodată! Am vorbit până acum despre inima mea, credeți-mă, se poate și mai personal de-atât! Este despre tatăl meu“, a dezvăluit finalistul Stand-Up Revolution înainte să urce pe scenă în seara cea mare. Costel s-a bucurat foarte mult când a auzit cu ce moment se va prezenta concurentul aflat în echipa lui Dan Badea: „Înseamnă că i-a ieșit discuția cu tatăl lui! Trebuia să vorbească cu el și trebuia să-i dea și tatăl lui OK-ul. Doar astfel, putea să spună materialul“, iar Mădălin Cîrje a adăugat: „Nu i-am zis ce o să spun despre el, tatăl meu crede că lucruri bune… însă o s-o fac!“.

Finalistul aflat în echipa lui Dan Badea s-a prezentat în fața juriului după momentul creat de Johny Romano, singurul concurent pe care l-a avut Costel în finala Stand-Up Revolution. Cântărețul a avut un număr unic de umor și, totodată, l-a roast-uit pe colegul și prietenul său, Mădălin Cîrje. După ce l-a felicitat în culisele emisiunii pentru prestație, Cîrje i-a mulțumit și pe scenă artistului pentru glumele pe care i le-a dedicat.

În gala de aseară, Mădălin Cîrje i-a mai avut ca adversari pe: Mirel Popinciuc, Dan Birtaș, George Dumitru, Florin Gheorghe, Teodora Nedelcu, Ioana State, Mario Nistor, George Mesaroș și Sorin Șetreanu. „Mi-am dorit foarte mult să ajung în finală… Am avut o participare la iUmor și apariții în două sezoane Stand-Up Revolution! Muncă… foarte multă muncă pentru a ajunge aici!“, a declarat Mădălin Cîrje la testimonial.

