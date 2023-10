Răsturnare de situaţie la Chefi la cuţite, într-o ediţie lider de audienţă. Cosmin Berki a fost salvat de echipa Saint Tropez

Cel de-al nouălea battle Chefi la cuţite, difuzat aseară în intervalul 20:31 – 00:01, s-a impus ca lider incontestabil de audiență pe toate targeturile. Pe segmentul de public comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, a înregistrat 7.2 puncte de rating și 26.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 6.2% puncte de rating şi 22.8% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 7.3 puncte de rating și 21.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 5 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. Chefi la cuțite s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 7 puncte de rating și 21% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 5.2 puncte de rating și 15.6% cotă de piață. În minutul de aur, 20:50, show-ul culinar de la Antena 1 a fost urmărit de peste 1.5 milioane de telespectatori.

Ediţia a debutat aseară cu un joc de dexteritate, astfel că cele trei echipe s-au întrecut în curăţat nuci, probă câştigată de echipa Amanita Regală. Astfel, Chef Dumitrescu a hotărât ingredientele pentru celelalte echipe, într-o confruntare de zile mari. „Aveţi de pregătit un starter, un main course şi un desert, toate pe aceeaşi farfurie, cu tema mâncare românească reinterpretată!”, le-a dezvăluit Irina Fodor. Iar pentru ca emoţiile să fie şi mai mari, a mai completat: „Confruntarea de azi se va termina cu două eliminări!”. Echipa Soarelui Răsare a avut la dispoziţie praz, urzici, fasole şi mălai, echipa Amanita Regală ouă, carne tocată, mere şi slănină, iar echipa Saint Tropez crap, şorici, varză murată şi brânză de burduf. Victoria a fost evidentă: 9 farfurii magenta şi două portocalii. „N-am avut în viaţa vieţilor mele aşa un sezon negru. O groapă! Nu mai inţeleg nimic!”, a dezvăluit chef Scărlătescu, după o probă în care echipa Saint Tropez nu a obţinut nicio farfurie. Duelul i-a pus în faţa unei probe deloc uşoare, în care lactatele au fost pe primul loc. Astfel, concurenţii de la duel şi-au înmânat unii altora preparatele pe care trebuiau să le pregătească, unii dintre ei auzind cu această ocazie pentru prima oară despre ele. Deznodământul a fost unul cu adevărat neaşteptat. Pe penultimul loc s-au aflat nu mai puţin de trei concurenţi cu acelaşi punctaj, astfel că seara s-a încheiat cu o singură eliminare, cea a lui Cosmin Berki, de la echipa Saint Tropez, care nu a respectat tema: „Bulzul n-are cartofi!”, a tunat chef Scărlătescu, în vreme ce chef Bontea a completat: „N-ai cum să nu ştii ce e ăla bulz!”. Nu a apucat însă să părăsească platoul, căci Chef Bontea a scos amuleta salvatoare şi l-a primit în echipa lui. „Chiar am fost readus la viaţă cu energie maximă! Am urlat acolo cu ei, m-am bucurat!”, a dezvăluit Cosmin Berki la finalul serii, în vreme ce Chef Scărlătescu a tras concluzia: „Nu ştiu cum şi ce să mai fac, nu ştiu dacă să mai am reacţii. Este cea mai slabă echipă din toate timpurile. Azi toată echipa mea şi-a arătat adevarata valoare! Atât putem!”.

Diseară, Irina Fodor îi va invita pe concurenţii rămaşi în joc într-un tur de forţă prin bucătăriile lumii, în destinații aparte, proba constând în pregătirea unor preparate specifice zonelor respective. Așadar, cu cât destinația le este mai puțin cunoscută din punct de vedere gastronomic celor din echipă, cu atât șansele de a obține victoria pot să scadă. În plus, Chefii vor arunca în joc nu mai puţin de trei amulete, declanşând haosul la bancurile de lucru. Cum se vor descurca cele trei tabere în caruselul gusturilor, ce echipă va câștiga și cine va fi eliminat din competiție telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.