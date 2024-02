Roxana Blenche și Cătălin Bucur, propuși spre eliminare la Power Couple România. Panică la proba cuplurilor! Sorin Gonțea: ”Am văzut că Daiana înghețase și tremura”

Testul atenției distributive a fost picat aseară de toți concurenții! Misiunea lor s-a dovedit mult prea complicată sub presiunea cronometrului: domnii au avut de recompus chipul iubitei din cuburile uriașe, amestecate în jur, în timp ce răspundeau avalanșei de întrebări venite chiar din partea partenerei. La finalul serii, cuplul cu cei mai puțini bani rămași în cont, Roxana Blenche și Cătălin Bucur, a fost propus spre eliminare. Pentru ei, misiunea din seara aceasta este cu atât mai stresantă. La fel este și pentru Oana și Radu, aflați pe penultimul loc.

Urmează proba cuplurilor, într-o ediție Power Couple România cu adevărat memorabilă. Ingenioasa provocare din această seară va isca panică printre concurenți! De la înălțimea derutantă a unor stâlpi flexibili, fără a avea un punct de sprijin, participanții vor fi nevoiți să se concentreze pentru a identifica defectele celuilalt. Mai mult decât atât, pentru a muta dintr-o parte în alta un suport pe care se află defectul ales, aceștia vor avea de executat în aer un amplu balans… înfricoșător pentru mulți dintre ei. ”M-a lovit un atac de panică”, a mărturisit Lino. ”Îmi tremurau mâinile. Mi se uscase gâtul, încercam să mă concentrez la ce avem de făcut… Se va vedea în filmare că nu eram bine. O să am coșmaruri cu proba asta”, a mărturisit Lino. ”Eu nu pot să fac proba asta. Aduceți un medic!”, a fost reacția lui Emi, chiar în primele momente în care s-a străduit să se acomodeze pe stâlpul felxibil.

La rândul lui, Radu Siffredi a dezvăluit că frica de-a face mișcări ample la acea înălțime a fost mult prea puternică. ”Nu vreau să merg înainte, vreau să mă dau jos”, a fost replica lui către Oana. Nici pentru Daiana provocarea nu a fost una comodă. ”Nu mă așteptam la o astfel de probă. Am simțit că nu am aer, că mi-au amorțit mâinile și picioarele. Acela a fost momentul în care am intrat într-un atac de panică”, a spus Daiana. ”Se transformase. Am văzut-o că a înghețat, a început să tremure, să plângă și am zis: «Stop, aici ne oprim»”, a povestit soțul ei, Sorin Gonțea. La rândul ei, Eliza Natanticu a spus că proba aceasta a fost cu mult mai grea decât ar fi crezut. ”Din momentul în care m-am urcat pe acel stâlp, n-am mai înțeles nimic. M-am blocat total, nu mai făceau sens cuvintele pentru mine”. Cum se vor descurca cuplurile față-n față cu această provocare, cine va merge până la capăt și cine va părăsi casa cuplurilor din Gozo telespectatorii vor afla în ediția Power Couple România difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

