Săptămâna aceasta, testul Insula Iubirii se dă în doză triplă: joi, vineri şi duminică, la Antena 1 și AntenaPLAY

Bianca nu şi-a revenit după ceremonia focului. De pe cealaltă insulă, Marius i-a oferit noi răspunsuri la întrebări şi frământări şi a avansat în relaţia cu Oana în ritm alert. Astfel, partenera lui a avut informaţii cu greutate de procesat, stări contradictorii de gestionat şi o realitate dură de asumat: „Mă întrebam dacă chiar l-a deranjat ce a văzut sau a căutat un motiv să se despartă de mine ca să facă ce simte!”, i-a dezvăluit aceasta Emei.

Cristina şi Iulian şi-au apărat în continuare spaţiul personal în vile şi nici de această dată date-ul n-a reuşit să îi scoată din zona lor de confort. Lucru valabil şi pentru Ana Maria, chiar dacă Marius, partenerul ei, a început să guste uşor jocul tentaţiei, dar cu precauţie maximă, nu cumva să se aprindă focul pe insula fetelor. În schimb, Bogdan pare că a ajuns la capătul puterilor şi dă semne tot mai evidente că poate claca în orice moment. Starea lui a ajuns până la Claudia, destabilizând-o şi pe ea.

La rândul lui, Răzvan a început să dea semne de nelinişte: pentru prima dată, a fost preocupat serios de confruntarea finală cu Ema, însă asta nu l-a împiedicat să profite de tentaţiile insulei din plin şi fără perdea. Până la confruntarea finală cu Ema însă, Răzvan a avut pe altcineva de confruntat. Insula i-a trimis un mesager al Emei, pe ispita Romeo, la o ceremonie specială a focului, iar o declaraţie uimitoare nu a întârziat să apară: „Am unele urme de regret faţă de tot ce am făcut pe Insula Iubirii, cumva. Şi mă refer la ce am făcut după despărţire. Aş fi vrut să păstrez respectul pentru relaţia în care am venit şi am făcut exact pe dos. Aş vrea să îmi cer scuze pentru tot! Mi-a oferit libertatea să fac ceea ce îmi doresc, sper să nu regrete treaba asta, pentru că va fi destul de greu de suportat libertatea asta a mea.

Săptămâna aceasta, Insula Iubirii ajunge în punctul cel mai fierbinte. Urmează trei zile de test, înainte de ceremonia finală a focului: astfel că ispita vine de trei ori: joi şi vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1, cu trei episoade de foc, cu multe provocări, emoţii dezvlănţuite şi decizii care răstoarnă totul.