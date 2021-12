Serialul Adela, lider de audienţă, peste Masked Singer România

#dacăejoieAdela! Telespectatorii au urmărit aseară în număr foarte mare serialul produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, în intervalul comun de difuzare cu Masked Singer România, serialul de la Antena 1 impunându-se ca lider de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 21:27-23:00 serialul Adela a condus clasamentul audienţelor, la nivelul tuturor categoriilor de public. Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, serialul Adela s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie 7 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv, cu Masked Singer România, cu o medie 5.6 puncte de rating şi 17.5% cotă de piaţă. Şi la nivel urban, serialul Adela a fost prima opţiune a telespectatorilor, înregistrând un rating mediu 6.6 puncte şi 16.6% cota de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată tot de Pro TV, cu 5.4 puncte de rating şi 13.6% cota de piată. Ierarhia s-a pãstrat şi la nivelul întregii ţări, serialul Adela fiind prima opţiune a telespectatorilor, în intervalul menţionat, cu un rating mediu de 7.8 puncte şi 18.8% cota de piaţă, în vreme ce Pro TV înregistra atunci 6.1 puncte de rating şi 14.6% cota de piaţă.

Doar două săptămâni îi mai despart pe telespectatori de deznodământul celui de-al doilea sezon al serialului Adela, un final de sezon dramatic, cu totul neaşteptat. Puse în faţa unor situaţii fără precedent, personajele vor lua decizii imprevizibile. Lucian (Daniel Nuţă) i-a reproşat Marthei(Carmen Ionescu) că mama lui a murit din cauza ei: „Nu o să renunţ până când televiziunea asta nu o să fie a mea!”, în vreme ce Martha ripostează şi ea: „Vreau să îmi spăl toate păcatele, vreau să o iau de la zero. Am să mărturisesc tot! Călin e fratele vostru! El e băiatul lui Anghel, nu Florin!”. Înlăturat de la firmă de către Adela (Mara Oprea), Lucian nu se dă bătut: „Am greşit că am avut încredere în tine!”, îi va spune Marthei. In tot acest timp, Andreea (Oana Moşneagu) ia o decizie foarte dură şi îi oferă lui Lucian o scrisoare care de fapt era salvarea mamei ei. „Uite ceva care să te ajute să rămâi! Un secret!”. Ce alte lucruri vor ieşi la iveală şi vor pune în continuare piedici în calea fericirii şi a liniştii protagoniştilor, telespectatorii vor putea afla urmărind Adela, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.

Deşi adevărul a ieşit la iveală şi Adela a aflat cine este cu adevărat, povestea nu se încheie aici. În continuare, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, noi secrete vor ieşi la iveală, în ultimele săptămâni ale acestui sezon Adela. Filmările pentru cel de-al treilea sezon al serialului produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production sunt în plină desfăşurare, astfel că în curând telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii proiectului care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipã de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului.