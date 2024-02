Sezonul șapte Asia Express pornește prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Anca Țurcașiu, Mihai Găinușă, Nicolai Tand, Adi Nartea, Victor Slav și Betty Salam, printre vedetele care pornesc pe Drumul Zeilor

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, sunt curajoșii care pornesc în acest sezon într-o nouă aventură la capătul lumii. Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului șapte. Drumul pe care îl vor parcurge va avea peste 7000 de kilometri, fiind pentru prima oară când se va întinde pe durata a 11 etape, cu una în plus față de sezoanele trecute.

Anca Țurcașiu: “Asia Express înseamnă pentru mine dorința de a mă transforma din: “a avea” în “a fi”, așa cum este și cultura țărilor prin care ajungem. Vreau să trec prin această experiență și șansă, în același timp, pe care mi le dă viața, parcurgând acest drum fără a avea nimic, ci doar pe mine și pe cea mai bună prietenă alături. Știu sigur că Andreea și cu mine vom face tot ce putem să ne demonstrăm cine suntem cu adevărat, care e forța noastră, și puterea noastră de acceptare și de a merge mai departe. “

Andreea Samson: “Acum ceva timp urmăream unul din sezoanele Asia Express și îmi spuneam că nu aș face niciodată așa ceva. Dar… niciodată sa nu spui niciodată! Iată că am ajuns în acest punct, când aventura e pe cale să înceapã și îmi dau seama că de fapt mi-am dorit mereu o experiență de genul acesta. Sunt emoționată, încrezătoare și curioasă să aflu cum este Andreea Samson în situații neașteptate, lipsită de confortul rutinei zilnice de acasă. Ştiu sigur că va fi o experiență incredibilă pentru copilul din mine, care adoră să se joace, dar și o lecție despre adaptare, curaj și empatie !!! Să înceapă Asia Express!!!”

Mihai Găinușă : “Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”

Oana Paraschiv: “Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-as putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine.”

Nicolai Tand: “O parte din viața mea a fost un fel de Asia Express. Sunt obișnuit cu greutățile vieții, aici vreau doar să mă bucur de lucruri, locuri și oameni noi, să redescopăr la mine chestii pe care sigur le-am uitat. Îmi plac competițiile, îmi place să mă aflu în situații care mă ajută să mă autodepășesc, să dau ce-i mai bun din mine. Sorin e partenerul perfect, suntem doi moroșeni plecați pe Drumul Zeilor, doi moroșeni obișnuiți în general cu drumurile de toate felurile. În plus, anul ăsta, în aprilie, fac 50 de ani. Ce cadou mai frumos puteam să-mi fac?!”

Sorin Brotnei: “Mi se pare fain să trăiesc experiența asta alături de nașul meu, cred că e prima oară în emisiune când există genul ăsta de legătură! Sunt sigur că o să trecem prin tot felul de situații cu care altfel nu ne-am fi întâlnit niciodată și e clar că toată povestea asta o să ne lege și mai mult. Știți cum, greul unește oamenii