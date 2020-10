Ștefan Bănică, un pas mai aproape de finala X Factor? ”Ai fost atât de aproape de perfecțiune!” Emisiunea, lider de audiență la oraşe şi în toată ţara

A fost momentul puștilor minune pe scena X Factor, seara trecută, la Antena 1, când Denis Costea și Alexandra Sîrghi și-au adjudecat câte un loc direct în Bootcamp-ul celui de-al nouălea sezon. Cea de-a şasea ediţie a show-ului difuzat de Antena 1, difuzată aseară în intervalul 20:30 – 23:02 s-a impus ca lider de piaţă atât la nivelul publicului din mediul urban, cât şi la nivelul întregului public din România. Serialul eXtra Factor, în care actriţa Ilona Brezoianu îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii X Factor, difuzat aseară în intervalul 23:02 -23:15, s-a impus şi el ca lider de piaţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Conform Kantar Media, X Factor a fost lider de piață aseară în rândul publicului din mediul urban cu o medie de 7.5 puncte de rating si 17.9 procente cotă de piață, în timp ce al doilea clasat, Kanal D a obţinut 6.6 puncte de rating şi 15.8% cotă de piaţă. Tot atuncim, ProTV, a ocupat a treia poziţie în clasament cu 6.5 puncte de rating și 15.5 procente cotă de piață. X Factor a fost pe primul loc și la nivelul întregului public din România cu o medie de 7.2 puncte de rating și o cotă de piață de 16.4 de procente, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată tot de Kanal D, cu 6.8 puncte de rating şi 15.4% cota de piaţă. Pro Tv a ocupat tot a treia poziţie în clasament, cu 6.7 puncte de rating şi 15.2% cota de piaţă. În minutul de aur al emisiunii, 20:53, peste 1.7 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau producţia Antena 1.

Serialul eXTra Factor ( 23:02-23:15) s-a impus şi el ca lider de piaţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. În rândul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, eXtra Factor a fost prima opţiune a telespectatorilor, cu 6.5 puncte de rating şi 22.1% cota de piaţă, în vreme ce Pro TV a ocupat poziţia secundă cu 5 puncte de rating şi 17% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului din mediul urban, unde producţia Antena 1 a înregistrat o medie de 6.6 puncte de rating şi 19.6% cota de piaţă, în vreme ce Pro TV a înregistrat doar 4.6 puncte de rating şi 13.7% cota de piaţă. eXtra Factor a fost pe primul loc și în rândul telespectatorilor la nivelul întregului public din România cu o medie de 6.2 puncte de rating și o cotă de piață de 18.8 de procente, în timp ce ProTV, clasat pe locul al doilea, a obținut doar 4.2 puncte de rating și 12.7 cotă de piaţă.

Denis Costea a impresionat la doar 14 ani cu atitudinea sa de super-star, dar și cu abilitățile sale în a mânui un saxofon și a primit toate voturile juraților, astfel că și-a asigurat un loc în Bootcamp în grupa Loredanei. ” Nu oricine poate să vină să cânte cu saxofonul”, a declarat impresionat Ștefan Bănică.

Cu un nume predestinat, Alexandra Serenada Sîrghi a fost aproape de perfecțiune pe scena X Factor, dovedind că numai cu mult curaj și o doză mare de perseverență poți să îți împlinești visul. La doar șase luni de când și-a pierdut mama, cel mai mare susținător ar său, Alexandra a urcat pentru a doua oară pe scena X Factor, iar de această dată prestația sa a fost memorabilă. ”Ești cel mai norocos, Ștefan, că e în grupa ta. Ai fost atât de aproape de perfecțiune! Copilul acesta e făcut pentru scenă!”, a spus Delia după ce Alexandra a primit toate voturile juraților și a fost trimisă direct în Bootcamp.

Dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, în cel de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice.

Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.