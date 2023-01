Pe 1 februarie, echipa Super Neatza aniversează 15 ani de dimineţi speciale la Antena 1 cu un super bal

„Anul acesta am decis ca la 15 ani de Super Neatza să aniversăm împreună cu toată gaşca şi nu oricum, ci cu un super bal. Dacă vă aduceţi aminte, la această vârstă începeau, pe vremea noastră (pentru că deja am ajuns şi în etapa în care putem folosi cuvintele astea) celebrele baluri ale bobocilor, prilej numai bun să inviţi fata care îţi plăcea la dans, să n-ai oră de întors acasă şi tot felul de alte motive de sărbătoare. Pentru noi, mâine va fi şi un prilej să scoatem de la naftalină imagini de la începuturile noastre în televiziune, să ne amuzăm pe seama colegilor, mai ales că sunt mulţi cei care sunt alături de noi încă de la început şi să le mulţumim telespectatorilor, o dată în plus, că de 15 ani ne răspund la salut, în fiecare dimineaţă”, au declarat Răzvan şi Dani.

În zi aniversară, Florin Ristei şi colegii săi de la Freestay vor susţine un super recital live, întocmai ca şi câştigătorii celui mai nou sezon Te cunosc de undeva!, WRS şi Emilian. Pepe şi Diana Matei şi Taraful Cleante le vor trece şi ei pragul matinalilor în zi de sărbătoare, în vreme ce Luca Valentin şi magicianul Robert Tudor se vor ocupa de bunadispoziţie de pe platoul de filmare.

De-a lungul timpului, îndrãgita echipã a matinalului a făcut emisiunea de la mare sau de pe pârtia de schi, a transmis de pe apã sau din aer, a locuit o sãptãmânã într-un mall în scopuri caritabile şi şi-a transformat platoul emisiunii în cele mai spectaculoase decoruri, ori de câte ori a avut ocazia. Printr-o desfășurare incredibilă de forțe, aceştia au reuşit chiar să construiască un platou excepțional în unul din cele mai spectaculoase locuri din Europa, o insulă în inima Deltei Dunării, inclusă de UNESCO în circuitul rezervaţiilor mondiale ale biosferei, marcând astfel o nouã premierã în televiziune, sau au transmis live din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei.