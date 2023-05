Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, moment cu totul şi cu totul special la Te cunosc de undeva! Ozana: „Am uitat să respir!”

„Este foarte greu, pentru că am trăit mulţi ani alături de acest om absolut special. Amândoi sunt nişte zei! Am avut o strânsă relaţie de prietenie cu Anda, ba chiar pot spune că am crescut cu piesa asta! Sunt foarte fericită că mă voi transforma în Anda Călugăreanu!”, a dezvăluit Anca Ţurcaşiu la antrenamentul de canto, acolo unde au şi aflat ce le-a pregătit ruleta. La unison, cei doi artişti s-au declarat mai mult decât bucuroşi de provocarea primită. Şi pe juraţi, momentul lor i-a cucerit încă din primele clipe pe scena transforming show-ului de la Antena 1. „Am uitat să mai respir!”, le-a mărturisit jurata care notează canto, Ozana Barabancea.

