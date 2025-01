Telespectatorii au trăit cu sufletul la gură, în fața televizoarelor, seara în care niciun cuplu nu a plecat acasă, la Power Couple. Ediția, lider de audiență!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 00:06, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a doua ediții Power Couple a înregistrat 6.5 puncte de rating şi 23.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.5 puncte de rating şi 16.7% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.4 puncte de rating şi 15.8% cota de piaţă, postul secund, PRO TV, având 4.2 rating şi 12.5% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:00, aproape 1.1 milioane de telespectatori așteptau să afle ce secret ascundea superputerea!

Bella Santiago și soțul și Leonard și Monica Doroftei au trecut prin emoțiile nominalizării, însă seara s-a încheiat cu o stare de bine pentru toți, când s-a aflat că superputerea câștigată luni spunea că nimeni nu va pleca acasă în această etapă.

O decizie așteptată de toți a fost cea a Cesimei care s-a accidentat la proba de marți, iar în urma durerilor a fost nevoită să meargă la un medic. ”Nu există varianta în care eu să vă zic vouă – îmi pare rău, m-am accidentat, gata, mă opresc. O să trag de mine. Am mai participat așa și la competiții. M-am recuperat după. Acum am stat cu gheață, am creme, îl țin în gleznieră când trebuie. O să mă vedeți cu lacrimi de sânge în ochi de durere, dar ducem la capăt proba și aia e”, a declarat ea, așa că va continua să treacă prin următoarele provocări.

